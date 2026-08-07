Российские организации столкнулись с новой волной атак через уязвимости в необновлённых серверах TrueConf

Эксперты «Лаборатории Касперского» обнаружили новую многоступенчатую атаку группировки Head Mare на российские организации с применением бэкдоров PhantomCore и PhantomGraph. Для их доставки злоумышленники используют уязвимости в необновлённых серверах TrueConf, а также могут подменять установщики клиента на заражённые. «Лаборатория Касперского» сообщила об атаках производителю, уязвимости были устранены в последнем обновлении TrueConf Server 18 июня 2026 года (версии 5.3.9, 5.4.9 и 5.5.5). Об этом CNews сообщил представитель «Лаборатории Касперского».

Как происходит атака. Для компрометации сервера TrueConf злоумышленники используют связку из двух уязвимостей (им присвоены внутренние идентификаторы KLCERT-26-057 и KLCERT-26-058), что позволяет атакующим выполнять произвольный код с максимальными привилегиями. Эксплуатируя уязвимости, они подменяют один из файлов сервера на собственный веб-шелл. В дальнейшем он используется злоумышленниками, чтобы собирать информацию об ИТ-инфраструктуре организации, получать привилегированный доступ к базе данных сервера TrueConf, а также для подмены инсталлятора клиента на заражённый. Атака применима к серверам TrueConf версий 5.3.X до 5.3.9, 5.4.X до 5.4.9, 5.5.X до 5.5.5 и более ранних версий.

Для сотрудников атака выглядит следующим образом: участникам видеоконференции, которые подключаются к скомпрометированному серверу, предлагается скачать и установить «обновлённую версию» клиентского приложения. На самом деле таким образом на устройство попадает вредоносное ПО.

«Эксплуатация уязвимостей в популярных сервисах — один из наиболее распространённых методов злоумышленников. Особую опасность эта кампания представляет тем, что риску подвергаются не только организации, использующие необновлённые серверы TrueConf. Даже если компания не работает с этим решением, её сотрудники могут подключаться к скомпрометированным серверам по приглашению контрагентов для участия в онлайн-совещаниях. В результате они могут по незнанию загрузить заражённые установочные пакеты, что создаёт потенциальную угрозу компрометации большого числа предприятий, в том числе за пределами России», — сказал Евгений Гончаров, руководитель Kaspersky ICS CERT.

Решения «Лаборатории Касперского», такие как такие Kaspersky Endpoint Detection and Response Expert, успешно обнаруживают описанную вредоносную активность.

Чтобы снизить риски, «Лаборатория Касперского» рекомендует организациям: владельцам серверов TrueConf обновиться до версии 5.5.5, 5.4.9 и 5.3.9 соответственно; сделать сканирование на предмет наличия индикаторов компрометации; в случае обнаружения индикаторов компрометации выполнить внеплановую смену паролей для учётных записей, которые могли быть скомпрометированы; провести полную проверку защитным ПО с актуальными антивирусными базами и программными модулями; вести постоянный мониторинг уязвимостей и своевременно их устранять, а также обновлять программное обеспечение сразу, как только выходят патчи; предоставлять ИБ-специалистам доступ к свежей информации о новейших тактиках, техниках и процедурах злоумышленников, чтобы понимать, каким методам необходимо противостоять, например, с помощью решений класса Threat Intelligence; применять комплексные защитные решения, такие как Kaspersky Symphony, которые позволят выстроить гибкую и эффективную систему безопасности.