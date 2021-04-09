Спецпроекты

«Лаборатория Касперского» обнаружила новую кампанию кибершпионажа в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Безопасность Стратегия безопасности

В июне 2020 г. исследователи «Лаборатории Касперского» выявили новую кампанию кибершпионажа, нацеленную на правительственные и военные организации во Вьетнаме. Ее конечной целью была установка инструмента удаленного администрирования, который обеспечивал полный контроль над зараженным устройством. Дальнейший анализ показал, что вредоносную кампанию с использованием усовершенствованных техник провели злоумышленники, связанные с Cycldek — китайскоязычной APT-группировкой, действующей по меньшей мере с 2013 г.

Зачастую китайскоязычные APT-группировки делятся методиками друг с другом. Это позволяет исследователям «Лаборатории Касперского» проще выявлять целевые атаки, за которыми стоят широко известные LuckyMouse, HoneyMyte и Cycldek. Изучая новую кампанию кибершпионажа, эксперты сразу обратили внимание на тактики, применяемые против правительственных и военных организаций во Вьетнаме, в частности — на подмену динамически загружаемых библиотек для запуска вредоносного кода.

Используемый злоумышленниками способ защиты вредоносного кода от анализа демонстрирует, что техники APT-группировок Азиатско-Тихоокеанского региона совершенствуются. Заголовки исполняемых файлов финальных троянцев были полностью удалены, а оставшиеся содержали бессмысленные значения. Таким образом атакующие значительно затрудняют экспертам исследование вредоносного ПО. Помимо этого, компоненты цепи заражения были тесно связаны, а значит, отдельные фрагменты трудно и иногда невозможно анализировать изолированно, вне общей картины вредоносной активности.

Исследователи «Лаборатории Касперского» обнаружили, что в ходе атак загружались еще две вредоносные программы. Первая — DropPhone — собирала информацию о том, что происходило на зараженном устройстве, и отправляла ее в DropBox. Вторая — CoreLoader — запускала код, который помогал вредоносному ПО избегать обнаружения защитными решениями.

Кампания кибершпионажа затронула десятки компьютеров, 80% из них находились во Вьетнаме. В большинстве случаев атакам подвергались правительственные и военные организации, а также учреждения, связанные со здравоохранением, дипломатией, образованием или политикой. Кроме того, были выявлены редкие случаи целевых атак в Центральной Азии и Таиланде.

«Вредоносная программа, использованная в последних атаках, имеет сходство со зловредом RedCore, который мы обнаружили в прошлом году. Не без доли сомнения мы считаем, что за новой кампанией кибершпионажа стоит Cycldek. Ранее она казалась нам наименее изобретательной APT-группировкой, действующей в Азиатско-Тихоокеанском регионе, однако ее недавняя активность демонстрирует совершенствование техник и значительный прогресс, — сказал Марк Лехтик, старший эксперт команды GReAT. — Сейчас можно подумать, что эта кампания кибершпионажа представляет собой локальную угрозу, однако есть вероятность, что в будущем зловред FoundCore появится и в других регионах».

Более детальная информация о кампании кибершпионажа в Азиатско-Тихоокеанском регионе доступна на Securelist.

Другие материалы рубрики

Взломан сервер обновлений Gigaset. Владельцам смартфонов постоянно устанавливается вредоносное ПО

Найден способ обмануть электронное государство с помощью пары чужих фотографий

«Дыры» в ядре Linux свели на нет защиту от «чипокалипсиса»

В код языка PHP внедрили бэкдоры от имени известных разработчиков

Как COVID-19 изменил сферу информационной безопасности

ИТ-консультант отомстил за увольнение, удалив важные профили сотрудников и обрушив работу компании

MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Какой гриль купить для дачи: газовый, электрический или угольный

Лучшие машинки для стрижки: выбор ZOOM

Техноблог

7 способов перекинуть файлы со смартфона на ПК

Лучшие стационарные блендеры 2021 года: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Безопасность людей под угрозой: эмпатия роботов невозможна

Дроны против голодных бабочек: высокие технологии защищают урожай

Ученые обнаружили над Землей следы космического урагана: почему это важно?

Первый космический отель: как это будет?
Показать еще
Виртуальный саммит IBM "Создайте ИТ-инфраструктуру будущего". Смотреть выступления Виртуальный саммит IBM "Создайте ИТ-инфраструктуру будущего". Смотреть выступления Открыт приём заявок на премию IT Stars имени Георгия Генса Открыт приём заявок на премию IT Stars имени Георгия Генса Можно ли обеспечить полную безопасность криптовалют Можно ли обеспечить полную безопасность криптовалют Как автоматизировать создание резервных копий Как автоматизировать создание резервных копий