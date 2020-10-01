Часовой гигант Swatch отключил ИТ-системы из-за хакерской атаки

ИТ-системы компании Swatch подверглись «развивающейся» атаке, что, скорее всего, означает заражение шифровальщиком-вымогателем. Аналогичные атаки за последние несколько недель постигли сразу несколько крупных компаний во всем мире.

Атака в развитии

Компания Swatch, знаменитый швейцарский производитель часов, сообщила об отключении своих ИТ-систем после того как обнаружила несколько дней назад кибератаку на свои сети. Отключение систем было вызвано необходимостью остановить развитие атаки.

«Swatch Group подтверждает обнаружение явных признаков развивающейся кибератаки на некоторые из своих ИТ-систем в выходные. В целях безопасности группа компаний немедленно приняла меры к отключению части своих систем в профилактических целях, что сказалось на некоторых операциях, — говорится в заявлении организации. — Были проведены незамедлительные оценка и анализ природы атаки и предприняты надлежащие меры, а также внесены необходимые исправления».

В Swatch также заявили, что ситуация «вернется к норме, как только возможно», и что против предполагаемых инициаторов атаки будет подана жалоба в правоохранительные органы.

Не первые и не последние

Пресс-служба корпорации не уточнила, какого рода атака имела место, но логично предположить, что речь идет о заражении шифровальщиком. Компания является достаточно привлекательной мишенью для вымогателей. Обороты Swatch в 2019 г. составили $9,6 млрд, штат работников корпорации — 36 тыс. человек.

Часовая фирма Swatch отключила свои ИТ-системы для борьбы с кибератакой

«Компании таких размеров привлекают особый интерес злоумышленников, надеющихся поживиться крупным выкупом, — говорит Анастасия Мельникова, эксперт по информационной безопасности компании SEC Consult Services. — Крупные компании рискуют вдвойне, поскольку операторы шифровальщиков теперь не только шифруют данные, но и крадут их, требуя деньги в двойном размере. Серия атак последних недель, по-видимому, объясняется расширением “партнерских программ” у наиболее крупных преступных группировок — все большее их количество работают по модели RaaS (шифровальщик как услуга)».

Отметим, что упоминая серию атак последнего времени, эксперт имела в виду тот, факт, что проблемы Swatchвстали в один ряд с несколькими другими атаками, также направленными на крупные корпорации: итальянского производителя очков Luxottica, сеть клиник Universal Health Services, страховую компанию Arthur J. Gallagher (AJG) и фирму Tyler Technologies.