Softline увеличит в разы штат российских разработчиков и займется коробочным ПО

Вслед за объявлением о разделе своего бизнеса на российский и международный Softline сообщила о новых планах в России: начать разрабатывать «коробочное ПО» и увеличить штат разработчиков с 2 тыс. до 5 тыс. человек. Параллельно Softline купила компанию Value Point Systems, работающую в сфере информационной безопасности.

Как Softline будет развиваться в России

ИТ-дистрибьютор Softline, вслед за объявлением о разделе бизнеса на российский и международный, сделала объявления о будущем развитии компании в России. В частности, Softline рассматривает возможность разработать собственное программное обеспечение в виде «коробочных решений».

Об этом сообщил коммерческий директор Softline в России Владимир Лавров. Еще одним важным направлением развития для компании является заказная разработка ПО.

Кроме того, как сообщил основатель и главный акционер Softline Игорь Боровиков, российский бизнес компании сосредоточится на импортозамещении зарубежных решений, развитии облачных решений и услуг, производством собственного ПО и оборудования, а также сервисов в области информационной безопасности.

Softline заявила о планах создания « коробочного ПО » и увеличения штата разработчиков с 2 тыс. до 5 тыс. человек

Также Боровиков пообещал нарастить количество разработчиков, работающих в России. В течение двух-трех лет их число планируется увеличить с 2 тыс. до 5 тыс. То есть число разработчиков в Softline вырастет в 2,5 раза.

Softline купил индийскую Value Point Systems

Одновременно Softline расширяет свое международное присутствие: компания сообщила о приобретении индийской компании Value Point Systems (VPS), работающей в сфере информационной безопасности и цифровой инфраструктуры. Сумма сделки и другие параметры приобретения не раскрываются.

VPS работает на рынке более 30 лет, в компании трудится около 1,2 тыс. человек. У VPS в Индии порядка 2 тыс. клиентов и семь офисов. VPS является партнером Microsoft, Cisco, AWS, VMWare, HP, Hewlett Packard Enterprise, CrowdStrike, Zscaler и др.

VPS создала портфолио из шести решений и сервис: кибербезопасность, модернизация дата-центров, сетевая трансформация, облачная трансформация, цифровая рабочая среда и управлением ИТ-сервисами. Softline намерен интегрировать решения VPS в свое портфолио, в особенности, центр сетевой безопасности, которая является одним из лидирующих в Индии. Кроме того, в команду Softline вольется 800 высокопрофессиональных инженеров VPS.

Как Softline скупал индийские ИТ-компании

Softline уже присутствует на индийском рынке, и покупка VPS станет третьим по счет приобретением компании в этой стране. Так, в 2020-2021 гг. Softline консолидировала 100% акций компании Embee, занимающей лицензированием ПО, облачными сервисами, кибербезопасностью и системной интеграцией. Затраты на приобретение составили $42 млн.

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В начале 2022 г. Softline также приобрела индийского провайдера облачных услуг Umbrella Infocare. С учетом команды VPS, штат сотрудников индийского подразделения Softline увеличится до 2,2 тыс.

Раздел бизнеса Softline

Напомним, чуть ранее Softline объявила параметры схемы по разделу бизнеса на две компании с условными названия Softline Russia и Softline Global. Российский бизнес Sofline – «Софлтайн Трейд» - передается Игорю Боровикову за символическую стоимость $1.

Все остальные акционеры Softline получают компенсацию в размере 0,606 акций на каждую имеющуюся у них акцию. В результате доля Боровикова в Softline сократится с 53% до 44%. Сделка должна быть одобрена советом директоров компании.

Планируется, что Softline Global сохранит листинг на Лондонской фондовой бирже (LSE); IPO (первичное размещение акций) на этой площадке было проведено в 2021 г. Соотношение стоимости российского бизнеса Softline к стоимости бизнеса в остальных странах присутствия оценивается как 1:3.

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По итогам 2022 г. финансового года (закончится 31 марта 2022 г.) оборот Softline в России составил $1,13 млрд – 51% от общего оборота компании. Выручка в России составила $982 млн – половину от общей выручки компании.

Скорректированный показатель EBITDA (прибыль до уплаты налогов, процентов по кредитам и расходов на амортизацию) в России составил $48,7 млн – 72% от значения данного показателя во всех странах присутствия. Прибыль в России составила $16,3 млн – 150% от общей прибыли компании во всех странах. Такое соотношение связано с убытками, получаемыми Softline на уровне ее штаб-квартиры и в регионах EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка).