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Сотовый оператор тайком подключил абоненту ужасно невыгодный тариф и содрал с него больше полумиллиона за сутки

Клиент американского оператора AT&T получил счет на сумму около $6224 после того, как в течение одного дня пользовался тарифным планом с оплатой по факту использования трафика, то есть с помегабайтной оплатой. Это в десятки раз больше, чем он должен был заплатить за месяц. Тариф был подключен оператором ошибочно.

Очень дорогая сотовая связь

Абонент оператора AT&T, работающего в США, получил гигантский счет за сотовую связь. Как пишет портал TechSpot, оператор запросил с него почти $6224 или более 640 тыс. руб. по курсу ЦБ на 18 декабря 2024 г. всего за сутки обслуживания.

AT&T – это крупнейший оператор в США с более чем 241,5 млн абонентов (Statista.com, август 2024 г.) и один из крупнейших в мире. Он брал с клиента по $2 (около 210 руб.) за каждый потраченный им мегабайт трафика.

Это стало следствием подключения неправильного тарифного плана с оплатой по факту предоставления услуги (с помегабайтной оплатой), то есть он действительно подразумевал оплату за каждый мегабайт. Об этом абонент под псевдонимом Usual-Guava-8899 рассказал на Reddit. По его словам, его подключили к такому тарифу по ошибке.

Кто виноват

Usual-Guava-8899 утверждает, что уже более 10 лет является абонентом AT&T, и что на протяжении всего этого времени он пользовался исключительно тарифными планами с безлимитным интернетом. Все эти годы он платил в пределах $260 (26,8 тыс. руб.) в месяц за четыре номера, но никак не $6223,6 в день – именно эту сумму он увидел в присланном ему счете.

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FreePik
Счет от оператора связи может быть пугающе огромным

Пользователь сообщил, что единственным изменением, которое было сделано в последнее время, стало подключение его линии к FirstNet – общенациональной беспроводной широкополосной сети для служб быстрого реагирования.

После часа телефонного разговора со службой поддержки клиентов AT&T, Usual-Guava-8899 обратился за помощью в корпоративный отдел оператора.

Специалисты этого отдела выяснили, что при переносе договора в FirstNet AT&T случайно перевел Usual-Guava-8899 на тарифный план с оплатой по факту использования – ровно на один день. За эти 24 часа он израсходовал 3097 МБ данных, то есть каждый мегабайт трафика обошелся ему приблизительно в $2.

Ожидайте ответа

Исходя из этого, единственный виновный в произошедшем – это сам оператор, и он свою вину не отрицает. Но в то же время AT&T совершенно не торопится аннулировать внезапно образовавшийся долг, то есть Usual-Guava-8899 все еще обязан заплатить ему огромную сумму за навязанный ему крайне невыгодный тарифный план.

Сотрудник оператора, с которым Usual-Guava-8899 общался по телефону, сказал, что он уже связался с вышестоящим руководством для решения проблемы. Но больше никаких действий по урегулированию ситуации AT&T не предпринял и на связь с Usual-Guava-8899 в течение некоторого времени не выходил.

Нужно найти крайнего

Через некоторое время Usual-Guava-8899 выяснил, что вышестоящее руководство оператора спустило проблему тем, с кем пользователь Reddit общался ранее. TechSpot пишет, что выход из ситуации, в которой оказался Usual-Guava-8899, пока не найден.

Сам Usual-Guava-8899 подчеркивает, что в день, когда ему против его воли подключили очень невыгодный тариф, он не был за границей. Также он сделал акцент на том, что на этот тариф его перевели без каких-либо предупреждений и уведомлений.

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Безопасность

Произошедший с Usual-Guava-8899 случай не является прецедентом как таковым, разве что уникальным можно считать промежуток времени, в течение которого AT&T насчитал абоненту более $6000 за свои услуги. В 2022 г. произошла очень похожая ситуация.

Пользователь китайской соцсети TikTok с псевдонимом Lulu в 2022 г. получила счет от AT&T приблизительно на $6000 за месяц пользования тарифом Unlimited Starter в сети оператора. Выяснилось, что она, как и Usual-Guava-8899, платила примерно $2 да каждый потраченный МБ, но успела израсходовать 3003 МБ за 30 дней.

Геннадий Ефремов

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