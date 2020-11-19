Vivo выпустила новую мобильную операционную систему Origin OS

Vivo представила свою новую операционную систему для смартфонов — Origin OS.

Старший вице-президент vivo Ши Юцзянь отметил, что вместе с новым ключевым стратегическим подходом компания возвращается к своим истокам, фокусируясь на потребностях пользователей смартфонов. Он изложил трехэтапный подход, концентрирующийся на продуктах и услугах, важных для потребителя, и экосистеме, которая способствует взаимовыгодному сотрудничеству с разработчиками и становится ключевым связующим элементом между пользователями и цифровым миром.

В последние годы vivo всесторонне взаимодействовала со своими клиентами, предлагая широкую линейку совместимых продуктов. Благодаря разнообразным сегментам, включая смартфоны, умные часы и беспроводные наушники, vivo значительно расширила свои предложения с учетом меняющихся потребностей потребителей. Компания также запустила успешное сотрудничество с брендами, производящими телевизоры, компьютеры и автомобили, чтобы предоставить пользователям полноценный мультиэкранный интерактивный интерфейс. В будущем vivo продолжит разработку AR-очков, а также других дополнительных smart-устройств, чтобы улучшить пользовательский опыт и удовлетворить все аспекты повседневных потребностей своих клиентов.

Постоянное улучшение потребительского опыта неотделимо от совместных усилий vivo и ее партнеров. Выстраивая экосистему приложений, контента и услуг, компания развивает более глубокую интеграцию в цифровой мир для достижения оптимальных сценариев. Чтобы усилить роль связующего элемента, который объединит пользователей с цифровым миром, vivo также предлагает ряд мер для расширения возможностей разработчиков, улучшения платформы и технических возможностей и построения IoT-экосистемы.

Новая операционная система Origin OS на базе Android предлагает множество оригинальных функций в сочетании с разнообразными вариантами настройки, дополнительно демонстрируя стратегию разработки продуктов и услуг, привлекающих потребителей.

В основе Origin OS лежат три элемента, базирующиеся на потребностях пользователей смартфонов: дизайн, плавность и комфорт. В настоящее время смартфоны играют важную роль в нашей жизни, увеличивая значение современных проблем, таких как информационная и визуальная перегруженность. Это указывает на необходимость того, чтобы операционная система смартфона предоставляла потребителю еще более высокий уровень контроля, выступая в качестве эффективного средства, помогающего самовыражению пользователя. Таким образом, Origin OS переосмысливает знакомые функции новым захватывающим дизайном, чтобы сделать смартфон максимально комфортным.

Помимо Origin OS, также была представлена серия комплексных обновлений программного обеспечения, которые позволяют пользователям легко запускать сложные многогранные процессы на своем устройстве vivo, которые интегрируются во все аспекты повседневной жизни. Origin OS оснащена продвинутой системой управления информацией на рабочем столе, которая обеспечивает пользователям удобство и ясность в необходимых повседневных сервисах. Эта недавно появившаяся простота в инфраструктуре смартфонов может быть использована разработчиками-партнерами vivo для создания оригинальных сценариев, для эффективного использования, расширения возможностей решения проблем для значительной группы пользователей.

Vivo также представила свои последние обновления и стратегию в отношении сервисов приложений, мобильных игр, делового партнерства, разработки открытых технологий и IoT-экосистемы.