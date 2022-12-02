Новосибирцы в режиме бережливости: жители региона стали чаще ремонтировать гаджеты и бытовую технику

В 2022 г. жители Новосибирской области стали чаще ремонтировать свое имущество — увеличился спрос на услуги восстановления смартфонов, одежды, обуви и других предметов быта. Об этом сообщили аналитики маркетплейса услуг YouDo.com и «МТС банка» – они провели совместное исследование рынка ремонта бытовой техники, электроники и вещей. Региональная тенденция полностью отражает федеральный тренд.

Кроме того, увеличился срок владения смартфонами – показатель увеличился на 6%, посчитали аналитики Big Data МТС. Время использования гаджетов растет последние несколько лет. К этому привела смена пользовательских привычек — россияне стали чаще покупать более дорогие устройства, которые не теряют своей актуальности на протяжении трех-четырех лет. В результате растет спрос на услуги по ремонту мобильных девайсов. Тренд подтверждает и YouDo.com: по статистике маркетплейса, спрос на услуги ремонта цифровой техники в 2022 г. в России увеличился на 16%.

По данным аналитиков «МТС банка», за первые 10 месяцев 2022 г. по сравнению с январем-октябрем 2021 г. траты россиян на услуги по ремонту одежды выросли на 6%, обуви — на 7%, на химчистку одежды и мебели — на 32%. Спрос на ремонт компьютерной техники вырос на 20% в денежном выражении, бытовой — на 11%. Также растет средний чек в категории «Ремонт цифровой техники»: в 2021 г. пользователи были готовы платить в среднем 2249 руб., в этом – 2364 руб., то есть рост составил 5%. В Новосибирске средняя стоимость услуг по ремонту цифровой техники составляет 2003 руб. Для сравнения, это меньше, чем в Тюмени (2203 руб.), Краснодаре (2264 руб.), Казани (2187 руб.) и Москве (2404 руб.), но больше, чем в Екатеринбурге и Нижнем Новгороде (1929 руб. и 1918 руб. соответственно).

Бизнес рассказал, как внедрялись российские ИТ-решения с грантовой поддержкой Поддержка ИТ-отрасли

Самые популярные услуги по ремонту цифровой техники и средняя стоимость: планшеты и телефоны – 2303 руб.; телевизоры и мониторы – 2521 руб.; аудиотехника и система – 2399 руб.; автомобильная электроника – 2156 руб.; видео фототехника – 2854 руб.