Акимов Андрей


УПОМИНАНИЯ


23.09.2025 «Аэроэкспресс» запустил PWA-приложение к офлайн-доступом к билетам 1
06.04.2018 США ввели санкции против глав Роскомнадзора, «Сколково», совладельцев «Мегафона», «Платона» и Mail.ru Group 1
18.09.2012 Выходцы из Mail.ru вложили $4 млн в комиксы 1
28.07.2003 Кадастровая деятельность нуждается в ИТ 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Акимов Андрей и организации, системы, технологии, персоны:

VK - Mail.ru Group 3508 2
МегаФон 9620 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3281 1
Telegram Group 2405 1
РТИТС - РТ-Инвест Транспортные Систем 67 1
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 808 1
Autodesk 619 1
Scanex - Сканэкс НТЦ - Инженерно-технологический центр 255 1
Astrum Entertainment - Astrum Online Entertainment - Astrum Nival - Аструм 89 1
Gals Software - Галс Софтвэр - Галс Софт 5 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2943 1
Газпром ПАО 1388 1
ГПБ - Газпромбанк 1145 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 485 1
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 182 1
Сургутнефтегаз - СНГ 277 1
Ренова ГК - Ренова холдинг рус - Renova 150 1
РУСАЛ - Объединённая компания - Русский алюминий - Сибирско-уральская алюминиевая компания 82 1
Базэл - Базовый Элемент - Сибирский алюминий 105 1
Нафта Москва - Инвестиционная компания 12 1
DST Global - Digital Sky Technologies 221 1
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 461 1
Кубань Агрохолдинг 5 1
Базэл - Русские машины 5 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12562 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3302 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 334 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 272 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2886 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3479 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4719 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1115 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3200 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 202 1
Ростех - Рособоронэкспорт - Росвооружение - Промэкспорт 118 1
СВР РФ - Служба внешней разведки Российской Федерации 94 1
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 813 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2788 1
Минэкономразвития РФ - Департамент корпоративного управления и новой экономики Министерства экономического развития и торговли РФ 22 1
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - ППП УД президента РФ ФГУП - Предприятие по поставкам продукции Управления делами Президента РФ 61 1
Роснедвижимость - Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости - Росземкадастр - Федеральная служба земельного кадастра России 105 1
РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 49 1
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 275 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8042 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70885 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55397 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7124 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17627 1
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1388 1
Google Android устройства-девайсы - Google Android планшеты 210 1
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 2037 1
Оцифровка - Digitization 4819 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9973 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12565 1
e-Business - Electronic Business - Е-бизнес, И-бизнес - Интернет-бизнес - Электронный бизнес 1768 1
Транспорт - ИТС - Open road tolling - all-electronic tolling - cashless tolling - free-flow tolling - Открытая дорога толлинга - электронные толлинг - безналичный толлинг - толлинг свободного потока - безбарьерные системы взимания платы 86 1
РТИТС - Платон - Система взимания платы с транспортных средств массой свыше 12 тонн 134 1
Apple iPad 3902 1
VK - Mail.ru Игры - Mail.ru Games 44 1
Путин Владимир 3303 1
Щеголев Игорь 698 1
Жаров Александр 176 1
Ротенберг Игорь 37 1
Усманов Алишер 302 1
Костин Андрей 62 1
Вексельберг Виктор 153 1
Золотов Виктор 9 1
Скоч Андрей 11 1
Дерипаска Олег 37 1
Колокольцев Владимир 43 1
Торшин Александр 3 1
Косачев Константин 4 1
Фрадков Михаил 160 1
Дюмин Михаил 1 1
Патрушев Николай 28 1
Устинов Владимир 8 1
Богданов Владимир 19 1
Говорун Олег 2 1
Школов Евгений 2 1
Фурсенко Сергей 6 1
Керимов Сулейман 25 1
Шамалов Кирилл 3 1
Миллер Алексей 21 1
Мацанюк Игорь 23 1
Ващенко Александр 10 1
Резник Владислав 13 1
Валиулин Тимур 1 1
Кислов Виктор 5 1
Степанов Григорий 1 1
Ивакин Андрей 3 1
Последов Сергей 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 153378 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53012 2
Земля - планета Солнечной системы 10576 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45056 2
Россия - ЦФО - Тульская область 1280 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14378 1
Украина 7735 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1386 1
США - Калифорния - Сан-Франциско 1425 1
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1315 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3125 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18275 1
Россия - ПФО - Самарская область 1420 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2141 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1597 1
Россия - УФО - Тюменская область 1233 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа - Уфимская агломерация 1207 1
Россия - СФО - Иркутская область - Приангарье 1205 1
Россия - ЦФО - Воронежская область 862 1
Россия - ЮФО - Ростовская область 1637 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область 804 1
Индия - Bharat 5611 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54010 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31169 1
Английский язык 6826 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11297 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17096 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10374 1
Quality of Life - Качество жизни 34 1
Спорт - Футбол 750 1
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1791 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3556 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5193 1
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1705 1
Геодезия - Топографо-геодезические работы - Геодезические системы 120 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5986 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8307 1
РААСН - ЦНИИП градостроительства - Центральный научно-исследовательский и проектный институт по градостроительству Российской академии архитектуры и строительных наук 1 1
