Получите все материалы CNews по ключевому слову
Кузнецова Оксана
УПОМИНАНИЯ
Кузнецова Оксана и организации, системы, технологии, персоны:
|VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 409 1
|VK - Mail.ru Group 3515 1
|Prof-IT Group - Проф-ИТ Групп 67 1
|РАН ФНЦ пищевых систем имени В.М. Горбатова ФГБНУ - Федеральный научный центр пищевых систем имени В.М. Горбатова 2 1
|Sollers - УАЗ - Ульяновский автомобильный завод 137 1
|Горевой Руслан 2 1
|Исагулова Элина 34 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1392156, в очереди разбора - 733255.
Создано именных указателей - 184252.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.