Кузнецова Оксана


УПОМИНАНИЯ


10.10.2025 T2 и Северо-Кавказский федеральный университет подписали соглашение о сотрудничестве 1
11.03.2021 Mail.ru Group и Федеральный научный центр пищевых систем РАН создадут цифровую базу знаний о продуктах питания 1
27.09.2018 УАЗ усилил контроль качества продукции с помощью системы SOK 2.0 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Кузнецова Оксана и организации, системы, технологии, персоны:

VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 409 1
VK - Mail.ru Group 3515 1
Prof-IT Group - Проф-ИТ Групп 67 1
РАН ФНЦ пищевых систем имени В.М. Горбатова ФГБНУ - Федеральный научный центр пищевых систем имени В.М. Горбатова 2 1
Sollers - УАЗ - Ульяновский автомобильный завод 137 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22636 1
ТСД - Терминал сбора данных - Portable data terminal - Мобильные терминалы 541 1
Онлайн-мониторинг 83 1
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3111 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33360 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11373 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 71570 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16990 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4829 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55943 1
Горевой Руслан 2 1
Исагулова Элина 34 1
Россия - РФ - Российская федерация 154404 1
Пищевая промышленность - Пищевое производство - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1079 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5527 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31352 1
РАН - Российская академия наук 1982 1
