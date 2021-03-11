Mail.ru Group и Федеральный научный центр пищевых систем РАН создадут цифровую базу знаний о продуктах питания

Mail.ru Group станет партнером по цифровизации Федерального научного центра пищевых систем им. В. М. Горбатова (ФНЦ). Компания вместе с ФНЦ разработают план трансформации базы знаний о химическом составе пищевых продуктов. Технологии помогут создать гибкую современную инфраструктуру, которая позволит работать с данными ФНЦ в режиме реального времени.

Доступ к достоверной и актуальной информации о химическом составе продуктов питания необходим для развития бизнеса современных пищевых компаний. Чтобы оптимизировать взаимодействие с игроками индустрии, ФНЦ переведет ключевые данные по всем отраслям пищевой промышленности в цифру – создаст уникальную объединенную базу знаний и запустит портал для работы с ней. Пользователями сервиса смогут стать компании пищевой промышленности – чтобы сверяться с современными стандартами и поддерживать качество своих продуктов на высоком уровне.

Mail.ru Group также поделится с ФНЦ экспертизой в области разработки и развития современных цифровых сервисов, реализации проектов на базе облачной платформы Mail.ru Cloud Solutions, технологий искусственного интеллекта и предиктивной аналитики.

«Цифровизация сейчас охватывает практически все отрасли экономики. Это тренд, актуальность которого будет только расти. Технологии позволяют упростить рутинные процессы и создать удобную среду для работы. Mail.ru Group готова предоставлять свои ресурсы, экспертизу и опыт для перевода процессов в цифру компаниям и учреждениям любого уровня. Наше партнерство с ФНЦ в перспективе поможет повысить качество продуктов питания для всех жителей страны – и мы рады, что можем принять участие в таком масштабном проекте», – комментирует Элина Исагулова, вице-президент Mail.ru Group, В2В коммерция и операционное управление.

«Для нас партнерство с Mail.ru Group, как с одной из ведущих компаний в области цифровой трансформации бизнеса, дает уникальный шанс совершить очередной рывок в своем развитии, предоставляя российским предприятиям пищевой промышленности принципиально иной уровень научно-технической поддержки в создании и продвижении новых, качественных продуктов для российского рынка. Вместе мы создаем серьезный цифровой задел для индустрии пищевых производств, агробизнеса и науки о еде, закрепляя наши лидирующие позиции в своих отраслях» – комментирует Оксана Кузнецова, директор ФГНБУ «ФНЦ пищевых систем им. В.М.Горбатова» РАН.