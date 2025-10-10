T2 и Северо-Кавказский федеральный университет подписали соглашение о сотрудничестве

T2, российский оператор мобильной связи, и Северо-Кавказский федеральный университет заключили соглашение о долгосрочном сотрудничестве. Партнерство направлено на развитие научно-образовательного и инновационного потенциала Ставропольского края, формирование кадрового резерва региона, а также укрепление взаимодействия между академическим сообществом и телеком-индустрией.

Соглашение подписали директор ставропольского филиала Т2 Роман Житник и проректор по молодежной политике Северо-Кавказского федерального университета Оксана Кузнецова. Стороны планируют объединить усилия для развития сферы образования, совершенствования научно‑исследовательской базы и культурной деятельности Ставропольского края, а также решения социально‑экономических проблем.

Важной частью партнерства станет создание современной практико-ориентированной среды, где студенты, аспиранты и молодые ученые смогут реализовывать свои идеи, работать с существующими бизнес-кейсами и развивать профессиональные компетенции. Сотрудничество с T2 откроет для учащихся вуза возможность проходить стажировку и практику на базе ставропольского филиала компании, а также использовать кейсы из производственного и исследовательского опыта оператора при разработке выпускных квалификационных работ.

Особое внимание также будет уделено теоретической подготовке, которая позволит студентам глубже понять современные технологические тенденции и закрепить академические знания, используя экспертизу T2. Специалисты компании примут участие в образовательной жизни университета через организацию совместных конференций, семинаров, лекций и мастер-классов для учащихся.

Отдельным направлением сотрудничества станет проведение кейс-чемпионата для учащихся СКФУ. Его участникам предстоит решить реальные задачи в сфере телекоммуникаций, предложить собственные подходы и продемонстрировать аналитическое и креативное мышление. Работы конкурсантов получат экспертную оценку представителей компании, а авторов лучших проектов отметят грантами.

Роман Житник, директор ставропольского филиала T2, сказал: «Сотрудничество с Северо-Кавказским федеральным университетом отражает стратегию T2 по укреплению связей между бизнесом и академической средой. Мы стремимся создавать условия, в которых студенты смогут осваивать современные технологии и применять свои знания на практике. Уверен, что совместная работа с вузом станет прочной основой для появления новых идей, проектов и профессиональных достижений молодых специалистов. Такие форматы партнерства помогают объединять научный потенциал университета и практическую экспертизу компании, способствуя развитию инноваций, а также формированию кадрового резерва в регионе».

Оксана Кузнецова, проректор по молодежной политике Северо-Кавказского федерального университета, отметила: «Мы создаем в университете современную практико-ориентированную среду, где студенты, аспиранты и молодые ученые могут реализовать свои идеи, работать над реальными кейсами и развивать профессиональные компетенции. Несомненно, партнерство с одной из самых крупных российских телекоммуникационных компаний станет мощным импульсом для повышения качества образования и подготовки будущих специалистов в профильной сфере».