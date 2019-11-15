Mail.ru Group запустила прямые сделки по специальным проектам

Mail.ru Group в рамках стратегии по развитию экосистемы маркетинговых инструментов и партнерства с ключевыми игроками рынка расширила возможности прямых сделок между рекламодателями и издателями.

Обновленный инструмент позволит закупать специальные проекты на площадках партнеров через Mail.ru Group по согласованным с издателем условиям. Первым партнером в рамках нового формата сотрудничества стал один из ведущих порталов о беременности и материнстве в Рунете BabyBlog.ru.

Теперь с помощью прямых сделок рекламодатели смогут не только приобретать у издателей размещения и настраивать на них рекламу через myTarget, но и создавать специальные проекты. Площадки сфокусируются на разработке концепции кампаний, их реализации и размещении. Рекламодатели смогут расширить охват аудитории специальных проектов благодаря их анонсированию на ресурсах Mail.ru Group.

«Специальные проекты – нестандартный формат продвижения, который позволяет рекламодателям качественно работать с более узкими группами пользователей и прорабатывать инсайты целевой аудитории на релевантных для нее ресурсах. Запуск первых проектов с BabyBlog.ru в рамках прямых сделок стал продолжением нашего плодотворного сотрудничества в области повышения эффективности performance-инструментов. Рекламодателям уже доступны целевые аудиторные сегменты BabyBlog.ru в myTarget, а теперь они смогут дополнительно контактировать с максимально релевантной аудиторией с помощью более глубоких нативных проектов на ресурсе», – сказала Элина Исагулова, вице-президент и коммерческий директор Mail.ru Group.

Стоимость специальных проектов в рамках прямых сделок определяется самим издателем. В зависимости от договоренностей рекламодателей с площадкой, обезличенные данные по охвату аудитории могут анализироваться встроенным пикселем top.mail.ru и предоставляться клиенту по запросу.

«BabyBlog.ru уже много лет является крупнейшим ресурсом и экспертом в работе с родительской аудиторией, мы умеем максимально точно и аккуратно доносить коммуникацию клиента до посетителей нашего сайта. И 2019 год стал для нас очень продуктивным в ключевых направлениях бизнеса. Мы сильно расширили наш клиентский лист, и теперь в нем присутствуют крупные игроки не только из традиционных для сайта сфер FMCG и Фарма, но и компании из сегмента Недвижимость и e-commerce. Сотрудничество BabyBlog.ru и Mail.ru Group однозначно отличная история для клиентов, которая позволит увеличить эффективность размещения», – отметил Андрей Соловьев, генеральный директор BabyBlog.ru.

Благодаря прямым сделкам по специальным проектам рекламодатели и площадки смогут сократить время на организационные процессы и сфокусироваться на разработке эффективных кастомизированных инструментов для решения задач клиента. Издателям новый формат сотрудничества позволит увеличить доход от нестандартных рекламных форматов на собственных ресурсах, а также найти новых партнеров для долгосрочного сотрудничества.

Список издателей, подключившихся к прямым сделкам по специальным проектам, будет расширяться.