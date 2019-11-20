Mail.ru Group запускает программу стажировок и обмена экспертизой с партнерами

Mail.ru Group запускает программу обмена экспертизой в области маркетинга с партнерами. Интернет-холдинг будет на время обмениваться опытными специалистами со своими клиентами для более глубокого понимания бизнес-процессов друг друга, анализа рынка и инсайтов аудитории, а также обучения сотрудников работе с технологичными инструментами performance-маркетинга и рекламных платформ. Стажировка строится по индивидуальному плану и длится до трех месяцев в зависимости от задач компаний. Программа станет следующим шагом в развитии стратегического партнерства Mail.ru Group с ключевыми игроками рынка. Первым участником проекта стала компания Unilever.

Вместе с проектными командами участники программы сфокусируются на аналитике рынка, тестировании новых рекламных технологий, разработке и реализации стратегий развития маркетинговых кампаний для продуктов интернет-холдинга. Сотрудники крупнейших брендов на практике научатся работать с инструментами интернет-рекламы: пройдут аттестацию myTarget и сертификацию ВКонтакте по рекламе и SMM; будут управлять кампаниями на рекламной платформе, в социальных сетях ВК, ОК и на других проектах Mail.ru Group. По итогам программы сотрудники партнеров получат релевантный опыт от экспертов одного из лидеров рынка digital-маркетинга.

«Программа стажировок и обмена экспертизой стала продолжением нашего перехода от продажи рекламного инвентаря к выстраиванию стратегических бизнес-партнерств в рамках экосистемы маркетинговых инструментов Mail.ruGroup. Это решение позволит участникам программы прокачать навыки работы с инновационными технологиями и инструментами digital-маркетинга. Наши сотрудники смогут получить еще более глубокое понимание бизнес-процессов и подходов к маркетингу крупнейших компаний. В результате вместе с партнерами мы не только повысим экспертизу сотрудников, но и сможем эффективнее разрабатывать совместные решения, которые помогут развивать их бизнес», – сказала Элина Исагулова, вице-президент и коммерческий директор Mail.ru Group.

Первой разработанный Mail.ru Group проект протестировала компания Unilever: двое сотрудников от каждого из партнеров приняли участие в программе обмена опытом. Они участвовали в проектах разного профиля – от маркетингового анализа рынка и разработки специальных проектов в медиа до запуска и ведения рекламных кампаний с помощью инструментов Mail.ru Group.

«Совместный проект с Mail.ru Group – это прекрасная возможность не только для наших сотрудников развить свои профессиональные навыки в нестандартном формате, без необходимости делать сиюминутный выбор в пользу лишь одного работодателя, но и для Unilever как бизнеса лучше понять основы рабочих процессов и культуру нашего Партнера, вместе с которым мы плотно сотрудничаем не первый год. Цифровая среда очень гибкая и динамичная, важно чтобы обе стороны Unilever и Mail.ru Group понимали хорошо внутренние цели и возможности друг друга, чтобы вместе двигаться вперед и развивать цифровые решения, которые буду работать на благо нашего конечного потребителя. Digital-маркетинг – это будущее, которое уже наступило, в этом направлении мы будем продолжать экспериментировать и всесторонне развивать наших специалистов», – отметила Ирина Котик, директор по медиа и цифровой трансформации Unilever.

Программа обмена – это ценная возможность для сотрудников не только вывести профессиональные навыки на качественно новый уровень, но и погрузиться в другую корпоративную культуру, привнести в нее что-то новое и почерпнуть полезные практики для внедрения в своей компании.

Участники стажировки не получают доступа к закрытой коммерческой информации внутри компании-партнера.

Возможность стажировки обсуждается между потенциальными участниками и коммерческим департаментом Mail.ru Group индивидуально.