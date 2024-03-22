В Якутии запускают акселератор стартапов по внедрению искусственного интеллекта в ИТ-продукты

Новый 11-й поток акселерационной программы инновационных проектов «Б8» направлен на внедрение искусственного интеллекта в ИТ-продуктах. Сейчас Якутия является лидером ИТ-индустрии на востоке страны, экспорт ИТ-решений региона составляет 90% от объема ИТ-продуктов Дальневосточного федерального округа. Об этом CNews сообщили в пресс-центре Республики Саха (Якутия) в Москве.

Принять участие в программе могут стартапы со всей России, имеющие планы или внедряющие машинное обучение, генеративный ИИ, чат-боты на языковых моделях, технологии по распознаванию речи, интеллектуальные системы поддержки принятия решений.

Проектные команды могут принять участие в акселераторе в дистанционном формате, они получат консультации и менторскую поддержку, посетят мастер-классы по технологиям ИИ, а также проработают с экспертами гипотезы по внедрению ИИ в своих стартапах. Проекты, прошедшие акселерацию, презентуют результаты перед потенциальными инвесторами в июне на специальном демодне в Якутске. Лучшие решения получат финансирование в размере одного млн руб.

Цель программы — содействовать ускоренному развитию стартапов и достижение высокой конкурентоспособности в сфере сквозных технологий.

«Использование инструментов искусственного интеллекта в стартапах — это не только ключ к инновациям, но и возможность получить конкурентное преимущество и привлечь финансирование для реализации своих идей. Мы ждем предпринимателей, планирующих или уже применяющих такие инструменты в своих продуктах», — сказала директор Фонда развития инноваций Якутии Вера Птицына.

Напомним, что Акселератор инновационных проектов «Б8» — ускоренная программа развития стартапов, включающая в себя менторскую, консультационную поддержку. Проводится Фондом развития инноваций Якутии с 2019 года, привлекая лучших экспертов и распространяя опыт и знания на территории всей страны. С момента запуска было проведено десять потоков, которые прошли более 130 команд, в том числе из Москвы, Санкт-Петербурга, Якутии, Владивостока, Казани, Челябинска и др., 59 проектов получили финансирование на сумму свыше 120 млн руб.

Заявки на 11-й поток акселератора «Б8» принимаются до 8 апреля 2024 г. на официальном сайте программы.