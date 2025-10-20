Cloud Networks переводит ИТ-инфраструктуру на решения «Ред Софт»
По итогам масштабного тестирования компания «Облачные сети» (Cloud Networks) перешла на линейку решений «Ред Софт». В качестве основной серверной операционной системы внедрена «Ред ОС», а в качестве платформы виртуализации – «Ред Виртуализация». Об этом CNews сообщили представители «Ред Софт».
В течение 2024 года «Облачные сети» (Cloud Networks) совместно с «Ред Софт» проводила тестирование работы корпоративных информационных систем. Успешные результаты тестов позволили использовать в качестве основной серверной операционной системы «Ред ОС 8», а в качестве платформы виртуализации – «Ред Виртуализация».
В первом полугодии 2025 года «Облачные сети» провели миграцию с VMWare на «Ред Виртуализация». На «Ред ОС» к осени 2025 г. компания перевела: Менеджер паролей; Система управления знаниями; Сервер резервного копирования; Сервер антивирусной защиты; Сервер мониторинга ИТ; Сервер SIEM
До конца года все серверы корпоративных информационных систем компании будут также переведены на «Ред ОС 8».
«Облачные сети» – авторизованный партнер «Ред Софт». Технический департамент компании организует демонстрации на стендах для заказчиков, показывая совместимость решений по виртуализации.
«Переход на решения «Ред Софт» позволяет нам не только уменьшить зависимость от иностранных поставщиков, повысить уровень технической поддержки за счет наличия официальной поддержки в России, но и продемонстрировать на собственном примере для наших заказчиков возможности перехода на отечественные решения», – заместитель технического директора «Облачные сети» Дмитрий Авраменко.
«Благодарим партнеров из компании «Облачные сети» за выбор наших решений! Будем в дальнейшем развивать линейку продуктов «Ред Софт» для лучшей совместимости с российскими разработками. Вместе мы приближаем общую цель полного импортозамещения ИТ-инфраструктуры», – сказал заместитель генерального директора «Ред Софт» Рустам Рустамов.
Напомним, в 2023 г. специалисты «Облачные сети» составили план по переходу на отечественные решения, а также инициировали поиск аналогов зарубежных ИТ-продуктов. В том же году компания стала интегратором и поставщиком решений в области виртуализации и защиты виртуальной инфраструктуры.