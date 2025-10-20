Разделы

Cloud Networks переводит ИТ-инфраструктуру на решения «Ред Софт»

По итогам масштабного тестирования компания «Облачные сети» (Cloud Networks) перешла на линейку решений «Ред Софт». В качестве основной серверной операционной системы внедрена «Ред ОС», а в качестве платформы виртуализации – «Ред Виртуализация». Об этом CNews сообщили представители «Ред Софт».

В течение 2024 года «Облачные сети» (Cloud Networks) совместно с «Ред Софт» проводила тестирование работы корпоративных информационных систем. Успешные результаты тестов позволили использовать в качестве основной серверной операционной системы «Ред ОС 8», а в качестве платформы виртуализации – «Ред Виртуализация».

В первом полугодии 2025 года «Облачные сети» провели миграцию с VMWare на «Ред Виртуализация». На «Ред ОС» к осени 2025 г. компания перевела: Менеджер паролей; Система управления знаниями; Сервер резервного копирования; Сервер антивирусной защиты; Сервер мониторинга ИТ; Сервер SIEM

До конца года все серверы корпоративных информационных систем компании будут также переведены на «Ред ОС 8».

«Облачные сети» – авторизованный партнер «Ред Софт». Технический департамент компании организует демонстрации на стендах для заказчиков, показывая совместимость решений по виртуализации.

Виктор Урусов, Скала^р: Мы и до 2022 года успешно конкурировали с западными ПАК

Цифровизация

«Переход на решения «Ред Софт» позволяет нам не только уменьшить зависимость от иностранных поставщиков, повысить уровень технической поддержки за счет наличия официальной поддержки в России, но и продемонстрировать на собственном примере для наших заказчиков возможности перехода на отечественные решения», – заместитель технического директора «Облачные сети» Дмитрий Авраменко.

«Благодарим партнеров из компании «Облачные сети» за выбор наших решений! Будем в дальнейшем развивать линейку продуктов «Ред Софт» для лучшей совместимости с российскими разработками. Вместе мы приближаем общую цель полного импортозамещения ИТ-инфраструктуры», – сказал заместитель генерального директора «Ред Софт» Рустам Рустамов.

Напомним, в 2023 г. специалисты «Облачные сети» составили план по переходу на отечественные решения, а также инициировали поиск аналогов зарубежных ИТ-продуктов. В том же году компания стала интегратором и поставщиком решений в области виртуализации и защиты виртуальной инфраструктуры.

