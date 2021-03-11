G-Core Labs поможет компаниям из России и СНГ выйти на азиатские рынки

G-Core Labs запустила новый регион присутствия своего публичного облака в Сингапуре. Клиенты могут воспользоваться мультифункциональным виртуальным дата-центром, позволяющим за минуты масштабировать свою IT-инфраструктуру, а также существенно ускорить разработку, тестирование и вывод на рынок новых продуктов и услуг. Обработка и хранение данных осуществляется на территории Сингапура. Также недавно облако прошло сертификацию PCI DSS.

«Сингапур — важнейшая веха в развитии облака, наша первая азиатская локация. Благодаря запущенным ранее облачным кластерам в дата-центрах Москвы, Люксембурга и Ашберна (США) мы обеспечиваем минимальное время отклика веб-сервисов в России, Европе, США, а теперь ещё и в Азии. Всего в планах компании на ближайшее время открытие около 10 дополнительных точек присутствия облака на всех континентах мира», - отмечает Всеволод Вайнер, руководитель направления облачных платформ G-Core Labs.

По его словам, также важно, что недавно облако G-Core Labs успешно прошло сертификацию соответствия требованиям стандарта PCI DSS 3.2.1 в части хранения, обработки и передачи данных платёжных карт. Это подтверждает высокий уровень защиты персональной информации держателей карт в облаке компании, что особенно важно для финансовой индустрии, онлайн-ритейла и любого бизнеса, принимающего платежи с помощью карт.

Облачные сервисы G-Core Labs работают на процессорах Intel Xeon Gold 6152, 6252 и 5220, имеют до 1 ТБ RAM, а также SSD и HDD с тройной репликацией.

В рамках модели IaaS облако G-Core Labs предоставляет функционал не ограниченных по мощности виртуальных машин с возможностью быстрого бесшовного масштабирования, функции балансировщика нагрузки, резервного копирования систем и их аварийного восстановления. Облака компании позволяет создавать виртуальные облачные сети, где клиенты могут настраивать приватные кластеры для необходимых вычислений или изоляции определённого контура приложений в рамках собственной облачной сети.

В рамках PaaS-модели облака G-Core Labs предлагает собственную AI-платформу, предоставляющую возможность в кратчайшие сроки создавать, обучать и развертывать различные модели машинного обучения.