G-Core Labs запустила новый регион публичного облака в США

G-Core Labs, международный провайдер облачных и edge-решений, запустил новый регион присутствия своего публичного облака в Ашберне (штат Виргиния, США). Клиенты могут воспользоваться мультифункциональным виртуальным дата-центром, позволяющим за минуты масштабировать свою ИТ-инфраструктуру, а также существенно ускорить разработку, тестирование и вывод на рынок новых продуктов и услуг. Вся обработка данных осуществляется на территории США.

Северная Америка стала третьим облачным регионом компании, ранее публичные облака G-Core Labs были запущены в Люксембурге и Москве. Всего в планах компании на ближайшее время открытие около 10 дополнительных точек присутствия облака на всех континентах мира.

«Сейчас мы сфокусированы на масштабируемости и предоставлении множества локаций с минимальной задержкой. Наша задача - стать для клиентов единым виртуальным дата-центром, доступным из любой точки мира. При этом запуск точки в Ашберне особенно важен для развития инфраструктуры публичного облака G-Core Labs, ведь именно США является мировым лидером по открытию новых сфер применения облачных решений и масштабам их внедрения», – отметил Всеволод Вайнер, руководитель направления облачных платформ G-Core Labs.

Традиционно основными клиентами облачных сервисов выступают медиа, онлайн-ритейл, разработчики и издатели игр, банки, страховые компании, образовательные и медицинские организации. Однако с началом пандемии вырос спрос на облачные решения для организации удаленной работы. Для этого G-Core Labs предоставляет виртуальные машины с операционными системами Windows и Linux, которые выступают удаленной рабочей станцией для конечного разработчика или рядового пользователя.

В рамках модели IaaS решение G-Core Labs предоставляет функционал не ограниченных по мощности виртуальных машин с возможностью быстрого бесшовного масштабирования, функции балансировщика нагрузки, резервного копирования систем и их аварийного восстановления. Облака компании позволяет создавать виртуальные облачные сети, где клиенты могут настраивать приватные кластеры для необходимых вычислений или изоляции определенного контура приложений в рамках собственной облачной сети.

В ближайших планах компании дальнейшее развитие PaaS-модели облака. Ожидается, что в скором времени G-Core Labs анонсирует запуск собственной ИИ-платформы, предоставляющей возможность в кратчайшие сроки создавать, обучать и развертывать различные модели машинного обучения.