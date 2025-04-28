«Рикор» выпустил трансформируемый мини-ПК, облегчающий работу ИТ-персонала заказчиков

ГК «Рикор» выпустила новый трансформируемый мини-ПК Rikor USSF 106.1. Устройство обладает сменным модулем портов и возможностью быстрого доступа к внутренним компонентам. Об этом CNews сообщили представители ГК «Рикор».

Rikor USSF 106.1 поддерживает различные процессоры – как энергоэффективные с энергопотреблением 15 Вт, так и высокопроизводительные – вплоть до 45 Вт. При этом, в отличие от ноутбуков, этот мини-ПК дает возможность использовать процессоры в Turbo-режиме, вплоть до 85 Вт без риска перегрева. Система охлаждения даже в таком сценарии обеспечит низкий уровень шума — важное преимущество для офисных сред и распределенных рабочих пространств.

Также «на борту» до 64 ГБ оперативной памяти DDR5, до трех SSD-накопителей емкостью до 1 ТБ каждый, девяти портов USB-A и USB-C, видеовыходы HDMI, VGA и DisplayPort. Кроме того, устройство поддерживает два LAN-порта для управления политиками доступа в интернет (раздельные каналы для внутренней и внешней сети, установка VPN на выбранный канал и т.д.).

Рикор «Рикор» выпустил трансформируемый мини-ПК , облегчающий работу ИТ-персонала заказчиков

Ключевая особенность Rikor USSF 106.1 — сменный модуль портов на задней панели. Такая конструкция превращает мини-ПК в трансформер, конфигурацию которого можно адаптировать для разных клиентов, без необходимости вносить изменения в основную конструкцию (например, можно заменить второй LAN-порт на дополнительные USB или HDMI). В результате сокращаются сроки поставки устройств, снижается стоимость кастомизации партии под задачи заказчика и уменьшается итоговая цена.

Еще одна особенность — крышка на днище корпуса, которую можно снять без инструментов, отвинтив пальцами удобную скобу всего за несколько секунд. Это решение облегчает работу ИТ-отделов, которые могут значительно быстрее обслуживать большой парк техники, минимизируя время простоя рабочих мест.

Мини-ПК Rikor USSF 106.1 ориентирован на корпоративных клиентов, разворачивающих масштабные офисные инфраструктуры и нуждающихся в простом обслуживании большого парка техники. На организации из госсектора и учебные заведения, где важны энергоэффективность, низкий уровень шума и простота обслуживания даже ограниченным штатом ИТ-персонала. Также устройство будет удобно для производственных и промышленных компаний, которым требуется стабильная работа техники в условиях ограниченного пространства и для системных интеграторов ввиду гибкости конфигурирования под разные проекты.