«Рикор» и ЮФУ объединяют усилия для подготовки ИТ-специалистов

ГК «Рикор» и Южный федеральный университет (ЮФУ) подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве, нацеленное на повышение качества подготовки студентов по ИТ-дисциплинам. Об этом CNews сообщили представители ГК «Рикор».

Подписание соглашения состоялось в рамках деловой программы ММСО, объединяющей ведущие образовательные учреждения, ИТ-компании и промышленные предприятия. Целью партнерства является интеграция образовательного процесса в ЮФУ с реальными потребностями отрасли, что позволит студентам получать актуальные знания и практические навыки, востребованные в современной индустрии.

В рамках сотрудничества учебные программы будут оптимизированы с учетом реальных потребностей производителей высокотехнологичной продукции. Подготовка специалистов будет совершенствоваться за счет внедрения совместных научно-практических разработок и привлечения специалистов «Рикор» к процессу обучения. Кроме того, студенты ЮФУ получат возможность прохождения учебной, производственной и других видов практики в «Рикор», что обеспечит их погружение в профессиональную среду и получение ценного опыта.

«Мы уверены, что сотрудничество «Рикор» с Южным федеральным университетом откроет новые возможности для подготовки квалифицированных кадров, которые смогут успешно реализовать себя как в нашей компании, так и в других производителях компьютерной и серверной техники. Это важный шаг на пути к формированию высокопрофессионального сообщества специалистов, способных решать актуальные задачи индустрии», — сказал Сергей Куприянов, вице-президент «Рикор».

«Подписание соглашения между ЮФУ и группой компаний «Рикор» — это значимый шаг в развитии партнерства между университета и высокотехнологичным отечественным бизнесом. Современная IT-индустрия требует не только фундаментальных знаний, но и практических навыков, поэтому наша совместная работа будет направлена на подготовку специалистов, способных решать самые актуальные технологические задачи. Уверен, что наше партнерство с «Рикор» станет важным вкладом в развитие цифровой экономики и укрепление кадрового потенциала IT-отрасли России», — отметил директор Института компьютерных технологий и информационной безопасности ЮФУ Геннадий Веселов.

Данное соглашение станет основой для взаимодействия между ЮФУ и «Рикор» и в перспективе может быть расширено на новые области.