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Новый бренд в портфеле diHouse: ноутбуки Rikor

Компания diHouse сообщила о начале сотрудничества с компанией «Рикор» и заключении контракта на дистрибьюцию российских ноутбуков Rikor для среднего и малого бизнеса. Об этом CNews сообщили представители diHouse.

На российском рынке сегмент ноутбуков и ПК для среднего и малого бизнеса (СМБ) показывает стабильно высокие результаты, чему способствует тренд последних лет по переходу сотрудников на удаленные рабочие места. «Рикор» работает на рынке компьютерной техники более 15 лет. Компания выпускает десятки тысяч устройств в месяц – ноутбуки, мини-ПК, моноблоки и мониторы, серверы. На их собственном роботизированном заводе организован полный производственный цикл: от разработки устройств и монтажа печатных плат до изготовления корпусов и сборки изделий.

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Rikor
Новый бренд в портфеле diHouse: ноутбуки Rikor

Компания diHouse предлагает партнерам ряд ноутбуков Rikor для СМБ-сегмента модели ARZ, SPB, NINO и MSK. Модели разработаны с учетом всех потребностей пользователя для работы, оснащены процессорами AMD Ryzen (модели ARZ 103.2) и Intel Core i5 (модели NINO 203.2, SPB 302.1, MSK 401.1), обладают IPS-экраном с разрешением Full HD и яркостью 300 нит, всеми необходимыми выходами для оснащения рабочего места. Диагональ моделей ARZ, SPB, MSK составляет 15,6 дюймов, более компактной модели NINO — 14,1 дюйм.

Ирина Бабина, руководитель направления «Ноутбуки» компании diHouse: «Цифры свидетельствуют, что российский пользователь стал все большее внимание уделять ноутбукам и ПК отечественных производителей. В частности, по итогам 2024 г. доля российских производителей ноутбуков выросла на 8% в количественном выражении и более чем на 30% в денежном. Мы рады их продвижению на рынке и гордимся партнерством с компанией «Рикор», обладающей многолетней экспертизой в разработке и производстве электронного оборудования. Первым этапом сотрудничества в рамках контракта станут ноутбуки для корпоративного и СМБ сегментов рынка. В ближайшем будущем ожидается расширение ассортимента моделями для широкого круга пользователей».

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