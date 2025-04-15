Начались поставки российского ноутбука в сверхлегком магниевом корпусе, который легче и тоньше MacBook Air

В России начались поставки отечественного ноутбука Rikor Pro 7 с экраном на 14 дюймов, который весит менее килограмма благодаря магниевому корпусу при толщине 15 мм в закрытом состоянии. Это делает его компактнее и легче 13,3-дюймового MacBook Air на Intel Core.

Легкий и отечественный

Компания «Рикор» сообщили CNews о начале поставок своего новейшего топового ноутбука Rikor Pro 7. Это флагманская модель на современных чипах Intel Core i5 и i7, внешне и по массогабаритным характеристикам напоминающая Apple MacBook Air.

Новинка выполнена в металлическом корпусе для прочности, а масса снижена за счет выбора материала для шасси – это магниевый сплав. В результате Pro 7 весит менее 1 кг.

В закрытом состоянии толщина ноутбука составляет около 15 мм. Для сравнения, 13,3-дюймовый ноутбук MacBook Air в версии с процессором Intel весит 1,25 кг при толщине 15,6 мм. При этом экран у Pro 7 больше – 14 дюймов по диагонали.

Рикор Экран в ноутбуке - OLED

Первым заказчиком Rikor Pro 7 стала отечественная сеть магазинов спорттоваров «Спортмастер». О сроках релиза новинки в обычной рознице и ее рекомендуемой цене в «Рикор» не сообщают, но шанс на ее появление в магазинах есть – в конце февраля 2025 г. CNews писал, что в розничную продажу поступили первые 3000 ноутбуков «Рикор» серий ARZ и Nino, ранее доступных исключительно для корпоративных клиентов.

Что внутри

Ноутбук Rikor Pro 7, по крайней мере, те его модификации, что были отправлены в «Спортмастер», по умолчанию укомплектованы процессором Intel Core i5 120U. Это 10-нанометровый чип образца января 2024 г. 12 МБ кэша третьего уровня, частотой до 5 ГГц, TDP 15 Вт, двумя высокопроизводительными ядрами, восемью энергоэффективными ядрами и 12 потоками.

Опционально доступен более мощный процессор Intel Core i7 150U. От i5 120U он отличается, по большому счету, только пиковой частотой в 5,4 ГГЦ – все остальные основные параметры у него идентичные.

Для Numpad места не хватило

Оба процессора умеют работать с оперативной памятью DDR4 и DDR5. В Rikor Pro 7 установлена память LPDDR5 объемом 16 ГБ с возможностью расширения до 64 ГБ. Жесткого диска в ноутбуке нет не в одной из конфигураций – вместо него установлен современный высокоскоростной SSD-накопитель. В базе емкость драйва составляет 512 ГБ, а в качестве опции доступна его 1-терабайтная версия.

IPS-экран в ноутбуке, как и HDD, отсутствует, как нет в нем и TN-матрицы. В этой модели инженеры «Рикор» отдали предпочтение OLED-панели.

Дисплей нового российского мобильного ПК выдает изображение в разрешении WHXGA или 2880х1800 пикселей. Диагональ его экрана при этом – 14 дюймов.

Для классических флешек

Rikor Pro 7 имеет дизайн с учетом современных требований к мобильным ПК. У него клавиатура с полноразмерными кнопками и увеличенных размеров тачпад, а все разъемы вынесены на боковые грани. На переднем и заднем торцах нет ничего.

Чтобы добраться до внутренних компонентов ноутбука, придется снять нижнюю крышку целиком – отдельного доступа к памяти, системе охлаждения или SSD здесь нет. Отсутствует в Pro 7 и блок цифровых клавиш (Numpad), но это продиктовано его небольшими габаритами. Кнопка включения вынесена за пределы клавиатуры во избежание случайного нажатия.

Самые необходимые интерфейсы в ноутбуке присутствуют

В новинке Rikor нет отдельного LAN-порта, поэтому для проводного подключения ноутбука к локальной сети или интернету потребуется соответствующий USB-адаптер. Полноразмерных USB-портов, известных как USB-A, в ноутбуке сразу три, но производитель не уточняет их пропускную способность. Также в наличии HDMI для подключения внешнего экрана или проектора, кард-ридер и миниджек 3,5 для акустики или проводной гарнитуры.