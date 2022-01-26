Разделы

Инфраструктура
|

«Аэродиск» и «Рикор» представили линейку российских серверов «Фотон»

«Аэродиск», разработчик и производитель решений в области хранения данных и виртуализации, совместно с компанией «Рикор», российским разработчиком и производителем вычислительной техники, выпустил собственную линейку серверов «Фотон».

Проект является очередным шагом по расширению линейки собственных ИТ-решений, предлагаемых «Аэродиском» на российском рынке. Сервер «Фотон» стал первым решением этого класса, полностью разработанным и произведенным в России. Все элементы серверов данной линейки – от корпуса, блока питания до материнской платы – произведены в нашей стране.

Такой результат был обеспечен сотрудничеством с компанией «Рикор», российским производителем современной вычислительной техники, имеющим обширный опыт выпуска x86- и ARM-серверов, промышленных компьютеров и СХД.

Новая линейка серверов «Фотон» может использоваться для широкого спектра задач, в том числе в качестве решений для виртуализации за счет предустановленного гипервизора «АИСТ» или в формате гиперконвергентных решений в рамках линейки vAIR.

Серверы поддерживают совместимость с процессорами «Байкал», «Эльбрус» и Intel, что позволяет использовать их в качестве инфраструктурной основы для самых разных задач по цифровизации организаций и предприятий.

Как совместить плюсы «облака» и своей инфраструктуры
Инфраструктура

«Подобные проекты отражают два главных тренда на ИТ-рынке современной России: растущий спрос на подлинно отечественные решения в связи с расширением программ цифровизации экономики и накоплением российскими производителями достаточных компетенций, позволяющих создавать адекватный этому спросу продукт. Сегодня наше сотрудничество с "Рикор" в начале пути.

По результатам первого этапа мы смотрим в будущее с большим оптимизмом: все поставленные задачи при разработке новой линейки собственных серверов удалось реализовать по плану», — сказал генеральный директор компании «Аэродиск» Вячеслав Володкович.

«"Рикор" выпускает серверы, которые конфигурируется под различные задачи по конкурентным ценам. Благодаря модернизации нашего завода в Арзамасе в 2022 г. мы увеличим производство до 1 млн единиц вычислительной техники в год. Рынок отечественных серверов динамично развивается, так что разработка с “Аэродискомˮ – хороший задел на будущее продуктивное сотрудничество, особенно в условиях растущего спроса на российскую вычислительную технику», — отметил вице-президент по развитию «Рикор» Борис Иванов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Какие задачи роботы RPA решают уже сегодня

Из «Цифровой экономики» тихо исчезли программы строительства ЦОД на 91 миллиард

Россияне создали СУБД, которая на «Эльбрусах» обгоняет PostgreSQL на Intel

«Билайн» по особому разрешению властей купил облачный бизнес IBS

Российская компания в шаге от привлечения 50 млрд руб. на постройку 15 ЦОДов с отелями, кинозалами и роботами-слугами

В российских операционных соберут данные для обучения искусственного интеллекта

MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Самые полезные офлайн-приложения для туристов: выбор ZOOM

Бюджетные 4K-телевизоры до 30 000 рублей: хиты продаж

Лучшие духовые шкафы с конвекцией: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Лунный коллайдер частиц может перевернуть основы физики

Газовый пузырь возрастом 14 миллионов лет — источник всех новых звезд вокруг нас

В нанопроводной транзистор встроили память для суперкомпьютеров будущего
Показать еще
Цифровая трансформация 2022 Цифровая трансформация 2022