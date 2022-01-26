«Аэродиск» и «Рикор» представили линейку российских серверов «Фотон»

«Аэродиск», разработчик и производитель решений в области хранения данных и виртуализации, совместно с компанией «Рикор», российским разработчиком и производителем вычислительной техники, выпустил собственную линейку серверов «Фотон».

Проект является очередным шагом по расширению линейки собственных ИТ-решений, предлагаемых «Аэродиском» на российском рынке. Сервер «Фотон» стал первым решением этого класса, полностью разработанным и произведенным в России. Все элементы серверов данной линейки – от корпуса, блока питания до материнской платы – произведены в нашей стране.

Такой результат был обеспечен сотрудничеством с компанией «Рикор», российским производителем современной вычислительной техники, имеющим обширный опыт выпуска x86- и ARM-серверов, промышленных компьютеров и СХД.

Новая линейка серверов «Фотон» может использоваться для широкого спектра задач, в том числе в качестве решений для виртуализации за счет предустановленного гипервизора «АИСТ» или в формате гиперконвергентных решений в рамках линейки vAIR.

Серверы поддерживают совместимость с процессорами «Байкал», «Эльбрус» и Intel, что позволяет использовать их в качестве инфраструктурной основы для самых разных задач по цифровизации организаций и предприятий.

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«Подобные проекты отражают два главных тренда на ИТ-рынке современной России: растущий спрос на подлинно отечественные решения в связи с расширением программ цифровизации экономики и накоплением российскими производителями достаточных компетенций, позволяющих создавать адекватный этому спросу продукт. Сегодня наше сотрудничество с "Рикор" в начале пути.

По результатам первого этапа мы смотрим в будущее с большим оптимизмом: все поставленные задачи при разработке новой линейки собственных серверов удалось реализовать по плану», — сказал генеральный директор компании «Аэродиск» Вячеслав Володкович.

«"Рикор" выпускает серверы, которые конфигурируется под различные задачи по конкурентным ценам. Благодаря модернизации нашего завода в Арзамасе в 2022 г. мы увеличим производство до 1 млн единиц вычислительной техники в год. Рынок отечественных серверов динамично развивается, так что разработка с “Аэродискомˮ – хороший задел на будущее продуктивное сотрудничество, особенно в условиях растущего спроса на российскую вычислительную технику», — отметил вице-президент по развитию «Рикор» Борис Иванов.