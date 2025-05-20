Новые моноблоки «Рикор» помогут заказчикам организовать рабочие места

ГК «Рикор» выпускает моноблок Rikor AIO 201.2 для заказчиков, стремящихся организовать удобные рабочие пространства, не жертвуя при этом производительностью техники. Новинка отличается высоким уровнем локализации производства с использованием роботизированных линий и ориентирована на корпоративный сектор и государственных заказчиков. Ее поставки начнутся во II квартале 2025 г. Об этом CNews сообщили представители компании «Рикор».

Rikor AIO 201.2 — это 23-дюймовый моноблок, оснащенный процессорами Intel Core i3 или i5, оперативной памятью DDR4 объемом до 64 ГБ и SSD M.2 PCIe 3.0 до 1 ТБ. В устройстве предусмотрены разнообразные порты подключения: HDMI, VGA, DisplayPort, шесть USB-A и два USB-C.

Отличительной особенностью новинки стала камера, расположенная под дисплеем. Такое решение обеспечивает более выгодный и естественный угол съемки во время видеозвонков и онлайн-конференций, позволяя избежать искажения пропорций лица, что особенно важно при ежедневном дистанционном взаимодействии.

Устройство производится на роботизированных линиях «Рикор» в Арзамасе. В том числе локализовано производство корпуса моноблока, что является большой редкостью для российской вычислительной техники. Это позволяет снизить зависимость от импортных компонентов, сократить сроки поставки примерно на месяц, оптимизировать затраты на производство и гибко подстраивать объем партии под конкретные запросы заказчиков.

Некоторые сценарии применения Rikor AIO 201.2

Современные офисы и коворкинги. Благодаря тонкому корпусу и интегрированному дизайну моноблок освобождает рабочую зону, оставляя больше пространства для документов, аксессуаров и прочей техники.

Рабочие места для специалистов, работающих с большими объемами информации. Моноблок обеспечивает высокую производительность при работе в режиме многозадачности, что делает его подходящим для аналитиков, инженеров, проектировщиков, юристов и финансовых специалистов.

Цифровые информационные стойки. Rikor AIO 201.2 подходит для применения в ритейле, бизнес-центрах, музеях и государственных учреждениях.

Гибридные переговорные комнаты. Благодаря встроенной камере под экраном и набору портов моноблок может использоваться как центр для видеоконференций.