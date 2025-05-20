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Рикор Холдинг Rikor AIO серия моноблоков
УПОМИНАНИЯ
|20.05.2025
|Новые моноблоки «Рикор» помогут заказчикам организовать рабочие места 2
Рикор Холдинг и организации, системы, технологии, персоны:
|Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1386 1
|Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 725 1
|Россия - ПФО - Нижегородская область - Арзамасский район - Арзамас 111 1
|Россия - РФ - Российская федерация 148622 1
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