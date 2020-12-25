«Рикор» нарастил поставки серверов на 35%

«Рикор» объявила о подведении итогов уходящего 2020 года. Компания выполнила намеченные планы по серийному производству серверных комплектующих – выручка по этому направлению деятельности увеличилась на 35%. Это позволило «Рикор» расширить свою долю на рынке до 10% (в 4 квартале 2020 года).

В целом прошедший год для «Рикор» характеризовался укреплением рыночных позиций, ростом партнерской базы и расширением номенклатуры серийно-производимой продукции. В частности, об этом свидетельствуют следующие показатели.

В 2020 году «Рикор» начал поставлять оборудование более чем через 200 системных интеграторов, а всего логистические цепочки выстроены с 500 партнёрами. Только за последний квартал было отгружено более 3500 серверных платформ в отечественные компании, поставляющие оборудование во многие сектора экономики: здравоохранение, образование, транспорт, связь и др.

К концу года после проведения модернизации завода производственный потенциал возрос до 5000 серверов в месяц.

Для того, чтобы предлагать рынку современные конкурентные решения, одной из главных задач «Рикор» в 2020 г. было развитие компетенций и модернизация производства. Компания нарастила экспертизу разработчиков, конструкторов, инженеров и программистов – их штат увеличился до 50 человек. В течение года R&D-команда вела одновременно 4-5 проектов, а к концу года количество параллельно идущих проектов вплотную приблизилось к 10.

Повышенное внимание в 2020 году «Рикор» традиционно уделял качеству выпускаемой продукции. Для контроля смонтированных многослойных печатных плат линия SMD-монтажа была оснащена системой автоматической оптической инспекции, рентгеновской установкой. Были оптимизированы бизнес-процессы, приняты в штат высококвалифицированные специалисты по контролю качества.

В этом году в «Рикор» утвердилась бизнес-модель создания изделий под брендами других организаций-партнеров. Уже больше 15 компаний заказывают сервера у «Рикор» и выступают как производители собственного отечественного серверного оборудования. Таким образом «Рикор» стал единственным в России ODM-производителем.

В 2020 году компания разработала с нуля и запустила в серийное производство несколько моделей серверных материнских плат с поддержкой процессоров Intel Xeon Scalable 2 и 3 поколений. Разработаны сетевые адаптеры и карты расширения, идет работа над блоками питания. В ближайшее время серверные платформы получат обновление – поддержку NVMe-дисков. Учитывая пожелания партнеров, произошли изменения в линейке серверных корпусов. На очереди платформы для серверов форм-фактора 3U и 4U с возможностью установки графических ускорителей.

«Рикор» концентрируется на разработке и производстве, а продажи осуществляет только через партнеров – системных интеграторов и сборщиков. 200 интеграторов в 2020 году получили партнерские сертификаты «Рикор».

«В целом тенденции рынка серверного оборудования в 2020 году определялись двумя факторами: сложными условиями пандемии и усилением реальной господдержки. Государство начало серьезно регулировать рынок в отношении использования отечественного «железа» и ПО вместо зарубежного, – сказал вице-президент по развитию «Рикор» Борис Иванов. – Государственные компании стали активно покупать отечественное оборудование. А импортозамещение из красивой идеи становится все более реальным. По нашей оценке, доля отечественных серверов выросла в разы, хотя пока и остается низкой. В этом плане очень показательным будет наступающий 2021 год».