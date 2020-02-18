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«Рикор» открывает новые возможности для участия в гостендерах

Интеграция Электроника
, Текст: Владимир Бахур

Холдинг «Рикор» получил заключение Минпромторга РФ на линейку серверов. Это позволит партнерам компании участвовать в гостендерах с серверным оборудованием, разработанным и произведенным на территории России. Также партнеры «Рикор» могут выпускать сервера под собственным брендом, используя комплектующие «Рикор» (корпуса, материнские платы, серверные платформы), на которые тоже получены заключения Минпромторга РФ.

«Сегодня мы даем возможность системным интеграторам побеждать в гостендерах, проводимых по ФЗ-44 и ФЗ-223, с оборудованием российского производства, - сказал вице-президента компании Борис Иванов. – Второе неоспоримое преимущество наших продуктов – это цена. Благодаря собственной команде разработчиков, которые могут подобрать оптимальную конфигурацию изделия, и полной автоматизации всех производственных процессов нам удалось удержать уровень отпускных цен не выше китайских аналогов».

Завод «Рикор электроникс» уже сейчас может производит до 3 000 готовых серверов в месяц, что позволяет партнерам компании размещать заказы на контрактное производство серверного оборудования с последующей сертификацией под собственной торговой маркой. При этом к концу 2 квартала текущего года мы сможем производить до 10 000 изделий в месяц. Напомним, что по оценкам IDC в 2019 году на территории РФ было поставлено около 150 тысяч серверов.

По словам Бориса Иванова, серверная продукция Рикор может конкурировать с аналогами, поставляющимися из Китая, при этом сотрудничество с российской компанией избавит заказчиков от типичных проблем с азиатскими поставщиками, таких как потеря качества продукции от партии к партии; убытки от большого количества брака в отправке; получение товара, не предназначенного для европейского рынка; заключение договора с компанией, никогда не занимавшейся экспортом; ошибок в логистике и проблем с таможенным оформлением.

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