Безопасность
Может ли искусственный интеллект автоматически предотвращать кибератаки
Новое в СХД
Как управлять корпоративными приложениями в мультиоблачных средах
ИТ-бизнес
Huawei OceanStor Dorado V6: прорывные инновации для СХД

Спецпроекты

«Рикор» запускает производство универсальных сетевых контроллеров

Интеграция Электроника
, Текст: Владимир Бахур

«Рикор» объявил об окончании разработки и начале производства опытной партии универсальных сетевых контроллеров RIKOR CPE3000.

Сетевой контроллер предназначен для применения в промышленных и коммуникационных решениях и может использоваться для реализации таких функций как VPN (виртуальная частная сеть), межсетевой экран, UTM (шлюз безопасности) и пр.

По заявлению представителей «Рикор», все комплектующие являются полностью отечественной разработкой и производятся на собственном заводе «Рикор электроникс» в Арзамасе. В том числе идет подготовка документации для подачи на сертификацию в Минпромторг.

«Появление такого устройство в линейке «Рикор» позволит компаниям, специализирующимся на поставках промышленного и коммуникационного оборудования выходить на конкурсы с российскими изделиями высокого качества и по конкурентным ценам, - сказал вице-президент «Рикор» Борис Иванов. – В свою очередь, заказ оборудования у российского производителя позволит и заказчикам, и интеграторам исключить типичные проблемы работы с поставщиками из Азии, начиная с потери качества продукции от партии к партии, ошибками в логистике и таможенном оформлении, и заканчивая долгими сроками гарантийного обслуживания.»

Новинка использует процессор семейства Intel Atom C3000 Denverton с технологией безопасности и сжатия, а также поддерживает до 128 Гбайт оперативной памяти DDR4. Решение RIKOR CPE3000 позволяет задействовать один накопитель типоразмера 2,5 дюйма с интерфейсом Serial ATA 3.0 и диск формата M2. Также есть слот расширения PCI Express Mini для опционального модуля связи Wi-Fi/3G/LTE.

Компания «Рикор» заявляет о готовности к тестированию выпускаемого оборудования заказчиками и участию в конкурсных процедурах по поставки промышленного и коммуникационного оборудования в мае этого года.

Другие материалы рубрики

Российское контрактное производство электроники показало взрывной рост

Россияне за 1 миллиард создают платформу связи для соперничества с Cisco и Avaya

В России создан нейросетевой вычислитель на флешке

Правительству предложили создать антикризисный штаб для спасения российской электроники

Власти потратят 1,85 миллиарда, чтобы в России хорошо работало телевидение 4K

МВД открыло «Эльбрусам» и «Байкалам» путь к своему миллиардному контракту, но не оставило им шансов на победу

MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Как создать цифровой фотоархив и навести порядок в фотографиях

Лучшие ноутбуки для удаленной работы, с которыми вы сможете повысить свою продуктивность

Стрижемся дома: 7 лучших триммеров для волос

Как не зачахнуть на карантине: выбираем тренажер для занятий дома
Показать еще

Наука

Органическая протонная батарея гораздо выносливее литий-ионной

Новый способ исследования мозга — кремниевые чипы

Новый метод маскировки пропускает сигнал радара сквозь объект

Универсальный инфракрасный датчик можно получить из графена
Показать еще
Тема месяца

Что делать ИТ-директору во время пандемии

Перед ИТ-руководителями встают задачи, связанные с обеспечением удаленной работы сотрудников.

Стратегия месяца

LegalTech грозит заменить юристов

Средства искусственного интеллекта все чаще используются для обработки обращений за юридической помощью.

Как цифровые сотрудники помогают бизнесу повысить эффективность и победить рутину Зачем использовать роботов в закупках