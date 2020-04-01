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«Аэродиск» и «Рикор» создают новую систему хранения данных

Техника

«Аэродиск», отечественный производитель решений в области хранения данных и виртуализации, и «Рикор», разработчик и производитель сложной вычислительной техники, приступили к совместной разработке высокопроизводительной системы хранения данных, новой версии модели Aerodisk Engine N4. В ее основе – программное обеспечение Aerodisk Engine (A-CORE), а также аппаратная платформа компании «Рикор», разработанная и произведенная специально для работы новой СХД в рамках технологического партнерства.

Программное обеспечение Aerodisk Engine (A-CORE) входит в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных Минкомсвязи. Оно установлено на всех решениях линейки Aerodisk Engine, которая представлена тремя моделями. Модель Engine N4 – это корпоративная СХД уровня Enterprise-Mid-range, разработанная специально для высокой смешанной нагрузки, а также All-flash конфигураций из SSD-дисков. Система поддерживает до восьми активных контроллеров.

«Рикор» — российский технологический холдинг, который специализируется на разработке и серийном производстве сложной вычислительной техники, такой как материнские платы, серверные платформы, серверы, СХД и комплектующие. В том числе компания разрабатывает системное ПО для выпускаемой продукции. Оборудование компании «Рикор» зарегистрировано в Едином реестре радиоэлектронной продукции Минпромторга.

«Для разработки отечественной аппаратной платформы СХД мы искали российского технологического партнера, который мог бы отвечать не только строгим требованиям конкурентного рынка СХД, но и усиливающимся требованиям правительства РФ к уровню локальности производства в рамках всех действующих постановлений, которые регулируют процесс импортозамещения. Таким партнером стала компания “Рикор”. Большой опыт работы, а также наличие богатых технологических, производственных и интеллектуальных ресурсов, в частности разработчиков, способных создать аппаратную платформу для СХД “с нуля”, стали решающими факторами при выборе», – отметил Вячеслав Володкович, генеральный директор компании «Аэродиск».

«Одно из важнейших направлений работы компании “Рикор” – разработка и серийное производство оборудования наших технологических партнеров с учетом потребностей их заказчиков и рынка ИТ-оборудования. В данной концепции совместный проект с компанией “Аэродиск” полностью соответствует нашим целям, – сказал вице-президент по развитию “Рикор” Борис Иванов. – “Аэродиск” постоянно развивает свое программное обеспечение, непрерывно обеспечивая рост его мощности, и мы, в свою очередь, готовы в дальнейшем предлагать ИТ-оборудование, соответствующее потребностям рынка».

На данный момент разрабатываемая СХД проходит финальные тестирования, настройку и отладку для стабильной работы. В планах компаний – подать заявку на внесение нового решения Aerodisk Engine N4 в Единый реестр радиоэлектронной продукции Минпромторга.

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