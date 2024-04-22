В «Россетях» стартовал проект внедрения коммуникационной платформы VK WorkSpace

В группе «Россети» началось внедрение коммуникационной платформы VK WorkSpace. На первом этапе проекта к новым сервисам планируется подключить 100 тыс. сотрудников холдинга.

«Россети» — один из крупнейших в мире электросетевых холдингов, обеспечивающий электроснабжение потребителей в 82 регионах России. По сетям Группы передается более 80% всей вырабатываемой в стране электроэнергии, в ее состав входят 45 дочерних и зависимых общества, в том числе 19 распределительных сетевых компаний. Общая численность персонала составляет порядка 235 тыс. человек.

Для организации корпоративных коммуникаций «Россети» выбрали решения платформы VK WorkSpace — электронную почту, мессенджер и видеозвонки для совместной работы. Приобретенное программное обеспечение доступно как с десктопных, так и мобильных устройств.

Сервисами платформы VK WorkSpace по модели on-premises будут пользоваться все дочерние и зависимые общества группы. Первым к внедрению приступит материнская компания – ПАО «Россети», чьи пользователи будут подключены к сервисам, через приложение VK Teams до конца 2024 г., а к почтовому сервису до середины 2025 г.

При выборе решения для корпоративных коммуникаций Группа «Россети» оценивала удобство использования – электронная почта, мессенджер и инструменты для совместной работы должны быть собраны на одной платформе. Кроме этого, важна масштабируемость ИТ-решений — возможность быстро подключать новых пользователей. По умолчанию для системообразующего предприятия обязательны максимальная отказоустойчивость и соответствие строгим требованиям информационной безопасности.

«Мы провели глубокий анализ отечественного ИТ-рынка и использованных решений в группе «Россети». VK WorkSpace предложил набор сервисов, который максимально соответствует нашим потребностям. Их внедрение поможет улучшить коммуникацию внутри большой сети дочерних организаций, позволит обеспечить дальнейший переход на импортозамещенную инфраструктуру, а также повысит скорость и эффективность принятия решений на всех уровнях управления. Когда в компании трудятся сотни тысяч человек, платформы для ежедневного использования должны обладать интуитивно понятным интерфейсом. И это еще один аргумент в пользу VK. Уверен, что сотрудники быстро освоят новый продукт», — отметил заместитель генерального директора по цифровой трансформации компании «Россети» Константин Кравченко.

«VK Tech разрабатывает ИТ-продукты, чтобы помочь различным компаниям, в том числе в ключевых секторах экономики, совершенствовать собственную коммуникационную среду. Мы видим растущий интерес со стороны заказчиков — клиенты выбирают наши решения из-за функциональности и стабильности работы при высоких нагрузках. Мы рады, что наши сервисы обеспечат сотрудникам “Россетей” надежные ежедневные коммуникации», — отметил управляющий директор VK Tech Павел Гонтарев.