«Россети» ищут отечественные процессоры для электрических подстанций

Российская ЭКБ в электрической отрасли

Как выяснил CNews, компания «Россети» заказала научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) для определения санкционной устойчивости отечественных микропроцессорных устройств, созданных на российской электронной компонентной базе (ЭКБ). Речь идет об оборудовании, которое используется в электрической отрасли. Информацию об этом можно обнаружить на портале госзакупок.

Тендер в формате «прочие» опубликован 26 декабря 2022 г. Максимальная стоимость по договору может составить 141,5 млн руб. Заявки принимаются до 11 января. Итоги будут подведены 27 февраля 2023 г.

Работы заказаны для «ликвидации зависимости отечественных производителей от импортных элементов ЭКБ и переориентирования электросетевого комплекса на использование отечественных устройств, созданных на отечественной ЭКБ, в том числе микропроцессоров», отмечается в техзадании.

Будущему исполнителю необходимо будет произвести оценку возможности создания максимального объема микропроцессорных устройств релейной защиты и автоматики (МП УРЗА) и устройств автоматизированных систем управления технологическим процессом (АСУТП).

Иностранные устройства в электрической отрасли

Как поясняется в тендерной документации, оборудование систем и подсистем современных электрических подстанций состоит из микропроцессорных устройств. В них используется иностранная ЭКБ или сами устройства являются импортными. При их разработке также используется преимущественно иностранное ПО, что снижает прозрачность процесса разработки и дальнейшего тестирования и выявления неисправностей, отмечается в документе.

В этой связи существенно увеличиваются логистические цепочки поставки оборудования и элементов ЭКБ, следует из техзадания. Среди проблем заказчик выделяет и невозможность получения техподдержки, запасных частей и устройств на замену при отказе компании-импортера, находящейся вне российской юрисдикции.

Будущий исполнитель должен будет проанализировать российский рынок ЭКБ на наличие отечественных аналогов для частичного или полного замещения импортных электронных компонентов, применяемых в устройствах релейной защиты и автоматики, и автоматизированных системах управления техпроцессом. Он также должен провести анализ возможностей поставки в Россию импортных компонентов, применяемых в таких устройствах и оценить риски их прерывания.

В заключении исполнитель должен будет выбрать отечественную ЭКБ, на которой будет реализована функциональность оборудования МП УРЗА и АСУТП, и создать образцы опытных устройств. Работы должны быть закончены не позднее 31 июля 2026 г.

Импортозамещение в «Россетях»

В октябре 2022 г. ВРИО заместителя гендиректора «Россети» Константин Кравченко рассказал об участии компании в решении задач Индустриального центра компетенций «Электроэнергетика». Замещение зарубежных отраслевых ИТ-продуктов стало одной из центральных тем сессии, посвященной цифровой трансформации топливно-энергетического комплекса.

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В декабре CNews писал об отказе «дочки» «Россетей» от VMware в пользу отечественного ПО. На эти цели компания выделила 150,9 млн руб.

Масштабы бизнеса «Россетей»

«Россети» были созданы в 2012 г. на базе «Холдинга МРСК», который был основан 26 октября 2007 г., выделившись из РАО «ЕЭС России».

По собственному утверждению организации, «Россети» сейчас являются одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. Территория ее деятельности охватывает 78 регионов России. Она управляет 2,45 млн км линий электропередачи. Сотни тысяч ее подстанций обладают суммарной трансформаторной мощностью более 825 тыс. МВА.

В 2021 г. полезный отпуск электроэнергии потребителям составил 786,7 млрд кВт∙ч. Численность персонала группы — свыше 230 тыс. человек.

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Имущественный комплекс «Россетей» включает 33 дочерних и зависимых общества, в том числе 16 межрегиональных, и магистральную сетевую компанию. Контролирующим акционером является государство в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом, владеющее 88,04 % долей в уставном капитале организации.