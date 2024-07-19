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«Россети» предложили создать единый реестр программно-аппаратных средств для электроэнергетики

Заместитель генерального директора по цифровой трансформации ПАО «Россети» Константин Кравченко рассказал о ключевых отраслевых вызовах и сценариях развития Индустриального центра компетенций (ИЦК) «Электроэнергетика», который возглавляет генеральный директор компании Андрей Рюмин. Об этом CNews сообщили представители ПАО «Россети».

В рамках ИЦК реализуются восемь приоритетных проектов, которые связаны с созданием интеграционных решений, систем биллинга, предиктивной аналитики и управления производственными активами, новых инструментов, позволяющих повысить эффективность работы персонала и взаимодействия с потребителями.

При этом основной проблемой, которая существует сегодня в отрасли, является отсутствие единого понимания целевого ИТ-ландшафта, его зрелости и «белых пятен». Нередко игроки рынка в параллельном режиме создают и внедряют продукты с однотипным функционалом, что не позволяет получать синергетические эффекты.

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«Необходимо создать единый реестр программно-аппаратных средств с указанием совместимости решений, что особенно важно в области промышленной автоматизации. Также положительные результаты могут дать усиление межотраслевого взаимодействия и тиражирование лучших практик», – сказал Константин Кравченко.

Такие примеры уже существуют. Так, на состоявшейся весной этого года конференции «Цифровая индустрия промышленной России» ПАО «Россети» и ГК «Цифра» договорились объединить компетенции для цифровой трансформации ТЭК и ЖКХ. Подписанный меморандум предусматривает сотрудничество сторон, направленное на создание кросс-отраслевых платформ и продуктов.

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