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«Базальт СПО» поставила группе «Россети» более 100 тыс. лицензий на операционные системы «Альт»

В 2023 г. «Базальт СПО» поставила группе «Россети» более 100 тыс. лицензий на операционные системы «Альт Сервер» и «Альт Рабочая станция». Закупки выполнялись на основании технических требований, которые были выработаны в результате сравнительных испытаний ОС различных вендоров и включали весь набор функциональных возможностей, необходимых заказчику.

В ходе проекта поставлено свыше 97 тыс. ОС «Альт Рабочая станция» и порядка 3 тыс. ОС «Альт Сервер» в 20 региональных отделений группы «Россети». Кроме этого, будет проведено обучение ИТ-специалистов заказчика.

По словам Константина Кравченко, заместителя генерального директора по цифровой трансформации компании «Россети», внедрение российской ОС закладывает фундамент для качественного обеспечения технологического суверенитета такой стратегически важной отрасли как энергетика.

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Импортонезависимость

Группа «Россети» обеспечивает электроснабжение потребителей в 82 регионах России. В управлении компании находятся 2,5 млн км линий электропередач, 567 тыс. подстанций и трансформаторных подстанций, трансформаторная мощность — 853 ГВА. По сетям группы «Россети» передается более 80% всей вырабатываемой в стране электроэнергии.

«Мы уделяем повышенное внимание работе с компаниями энергетического сектора, — сказал Сергей Трандин, генеральный директор «Базальт СПО». — Сегодня одна из наиболее важных задач, которую решает наш коллектив — помочь предприятиям критической информационной инфраструктуры в максимально короткие сроки и с минимальными затратами и усилиями перейти с зарубежных операционных систем на российские».

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