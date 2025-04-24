Пермский край развивает научно-производственный центр беспилотных авиационных систем

В Пермском крае продолжается развитие научно-производственного центра беспилотных авиационных систем (НПЦ БАС). Об этом CNews сообщили представители Научно-образовательного центра «Рациональное недропользование».

На сегодняшний день Агентство инвестиционного и регионального развития (АИРР) реализует программу грантовой поддержки обратного инжиниринга компонентов, размер субсидии по которой может увеличиться. Пермский край, наряду с Татарстаном и Самарской областью, проявляет активность в разработке беспилотников и взаимодействии с АИРР.

«В условиях глобальной конкуренции и растущего интереса к беспилотным технологиям регион показывает положительную динамику на российском рынке беспилотников. Это не только способствует развитию местной экономики, но и привлекает инвестиции и усиливает научно-исследовательский потенциал Прикамья. В регионе идет работа по производству комплектующих для беспилотников, а также по созданию программного обеспечения, которое позволит наладить двустороннюю связь с беспилотными аппаратами», – отметил Алексей Чибисов, заместитель председателя правительства – министр промышленности и торговли Пермского края.

«Производство комплектующих для беспилотных летательных аппаратов является ключевым фактором для экономического и технологического развития Пермского края. На сегодняшний день в регионе мы ведем подготовительные работы по организации производства комплектующих БПЛА по трем основным направлениям, что способствует развитию высоких технологий и укреплению позиций Пермского края в этой области», – сказал Павел Илюшин, директор Пермского научно-образовательного центра «Рациональное недропользование».