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Чибисов Алексей
УПОМИНАНИЯ
|24.04.2025
|Пермский край развивает научно-производственный центр беспилотных авиационных систем 1
Чибисов Алексей и организации, системы, технологии, персоны:
|БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3029 1
|Россия - РФ - Российская федерация 148376 1
|Россия - ПФО - Татарстан Республика 2993 1
|Россия - ПФО - Самарская область 1369 1
|Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1520 1
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