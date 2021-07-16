ОМП развивает образовательные проекты в российских вузах

Сегодня разработка приложений для мобильных устройств – одно из самых популярных направлений в разработке прикладного ПО. Студенты различных вузов России изучают языки программирования, и компания «Открытая мобильная платформа», уделяющая большое внимание образованию студентов, совместно с партнером – ассоциацией FRUCT создала курс обучения «Разработка на Qt» и в начале июля провела практические занятия для группы сильных студентов-первокурсников, обучающихся по специальности «Прикладная математика и информатика» на математическом факультете Ярославского государственного университета им. П.Г. Демидова.

В течение двух недель группа студентов, углубленно изучающая профильные предметы, разбирала различные аспекты программирования на Qt, представляющем собой мощную библиотеку разработки кроссплатформенных приложений и программ для мобильных устройств, закрепляя их выполнением заданий на планшетах и смартфонах под управлением российской мобильной ОС «Аврора».

Студенты ЯрГУ прошли курс обучения разработке на Qt с практическими занятиями на мобильных устройствах под управлением ОС «Аврора»

Программа обучения реализуется на базе «Центра интегрируемых систем» ЯрГУ совместно с проектом Минобрнауки России, Российской академии наук и Российской академии образования по реализации концепции непрерывного математического образования.

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«Обучая будущих ИТ-специалистов основам разработки приложений для мобильных устройств, мы закладываем мощный фундамент для развития экосистемы российских мобильных ОС. Мы рады, что руководство Ярославского государственного университета пригласило нас провести занятия по разработке под ОС «Аврора» и организовать практику для сильной группы в ЯрГУ», – прокомментировал Кирилл Чувилин, руководитель отдела развития и поддержки разработчиков «Открытой мобильной платформы».