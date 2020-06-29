Создана торрент-сеть, которую невозможно взломать или заблокировать

Создана торрент-сеть, которую невозможно взломать или заблокировать16878
В Голландии ведется разработка полностью децентрализованного торрента Tribler, работающего без центральных серверов и потому полностью защищенного от санкций государств. Файлы для скачивания можно искать непосредственно в приложении, и все они поделены на каналы, самый крупный и который посвящен российскому трекеру RuTracker.
Неубиваемый торрент-трекер
Специалисты Делфтского технологического университета (Голландия) развивают альтернативный торрент-клиент Tribler, который невозможно ни взломать, ни заблокировать в какой-либо отдельно взятой стране. Другими словами, ему не будут страшны даже санкции Роскомназора – даже после их введения Tribler продолжит работать.
По словам основателя и руководителя проекта профессора Йохана Пувелсе (Johan Pouwelse), он изначально стремился сделать файлообменник, защищенный от внешних факторов. Осуществить это ему удалось за счет полной децентрализации, которой нет у большинства современных торрент-систем.
Йохан Пувелсе сообщил профильному ресурсу TorrentFreak, что способ вывести Trible из строя все же существует. Для этого, отметил он, нужно всего лишь отключить весь интернет.
Как работает Tribler
Tribler существует в версиях для Windows, Linux, macOS и Android и распространяется в том числе в открытых исходных кодах. Разработчики размещают его в открытом профиле на портале GitHub, принадлежащем Microsoft. По принципу работы она напоминает некогда популярное приложение eDonkey – с ее помощью пользователи могут не только скачивать файлы, как в том же uTorrent, но и искать их. Разработка Tribler ведется с 2006 г., и в настоящее время Tribler обновлен до версии 7.5.1, вышедшей 25 июня 2020 г.
Отсутствие центральных серверов позволяет исключить вероятность их блокировки – поиск информации происходит без обращения к индексирующим сайтам. Подобный подход означает, что сама сеть Tribler будет существовать, пока к ней подключен хотя бы один компьютер пользователя.
Помимо этого, в системе, как и задумывал Йохан Пувелсе, нет модераторов, что позволяет исключить цензуру. Даже у него самого нет прав на удаление материалов. Тем не менее, определенная фильтрация контента в сети все же существует, но за нее «ответственны» сами пользователи – они могут выставлять раздачам оценки, что позволяет снижать рейтинги раздачам, содержащим вирусы или поддельную информацию.
Максимальная анонимность
Децентрализация – это общий принцип работы Tribler, который обеспечивает стабильность сети. За безопасность пользователей отвечают другие факторы – к примеру, с сентября 2014 г. в Tribler появилась встроенная сеть анонимайзеров.
Эту сеть, по своему принципу похожую на Tor, разработчики Tribler запустили в начале осени 2014 г., поначалу в режиме открытого тестирования. Она появилась в версии 6.3.1, но поначалу позволяла пользователям раздавать лишь один 50-мегабайтный тестовый файл. В октябре 2014 г. разработчики сняли все ограничения и запустили новую функцию на полную мощность.
Расширенные возможности безопасности имеют определенное негативное влияние на работу трекера. За счет той же децентрализации клиент Tribler может запускаться медленнее в сравнении с тем же uTorrent, так как ему приходится «опрашивать» компьютеры всех пользователей, подключенных в данный момент к сети. Также в ряде случаев может наблюдаться более низкая скорость скачивания (и отдачи) в сравнении с «централизованными» торрентами.
Популярные каналы
Сеть Tribler разделена на так называемые каналы для более удобного поиска нужной информации. По данным TorrentFreak, на июнь 2020 г. самым популярным каналом в ней был RuTracker unofficial, содержащий свыше 2 млн торрентов. Он имеет прямое отношение к известному российскому торрент-трекеру RuTracker, навечно заблокированного в России c ноября 2015 г. по решению Мосгорсуда.
Несмотря на блокировку в России, RuTracker unofficial доступен российским пользователям Tribler без каких-либо ограничений. В Tribler есть и другие каналы, названные в честь популярных пиратских сайтов: к примеру, спросом пользуются каналы YIFY, MVGroup и EZTV, а также канал торрента NYAA, через который раздаются свыше 60 тыс. файлов.
Эти каналы, как и все другие, будут существовать до тех пор, пока пользователи не прекратят раздавать контент. Они никак не связаны с торрент-трекерами, в честь которых названы, и даже если тот же RuTracker перестанет функционировать, канал RuTracker unofficial сохранится, как и доступ к раздачам.
Впрочем, даже спустя почти пять лет с момента вечной блокировки RuTracker, ранее известный как Torrents.ru, продолжает функционировать. Более того, в ноябре 2018 г., как сообщал CNews, он даже запустил уникальный сервис по обходу блокировок, позволяющий пользователям создавать личные полнофункциональные копии трекера.