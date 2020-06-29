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Спецпроекты

Создана торрент-сеть, которую невозможно взломать или заблокировать

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Интернет Веб-сервисы Интернет-ПО Техника
, Текст: Эльяс Касми

В Голландии ведется разработка полностью децентрализованного торрента Tribler, работающего без центральных серверов и потому полностью защищенного от санкций государств. Файлы для скачивания можно искать непосредственно в приложении, и все они поделены на каналы, самый крупный и который посвящен российскому трекеру RuTracker.

Неубиваемый торрент-трекер

Специалисты Делфтского технологического университета (Голландия) развивают альтернативный торрент-клиент Tribler, который невозможно ни взломать, ни заблокировать в какой-либо отдельно взятой стране. Другими словами, ему не будут страшны даже санкции Роскомназора – даже после их введения Tribler продолжит работать.

По словам основателя и руководителя проекта профессора Йохана Пувелсе (Johan Pouwelse), он изначально стремился сделать файлообменник, защищенный от внешних факторов. Осуществить это ему удалось за счет полной децентрализации, которой нет у большинства современных торрент-систем.

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Интерфейс приложения Tribler

Йохан Пувелсе сообщил профильному ресурсу TorrentFreak, что способ вывести Trible из строя все же существует. Для этого, отметил он, нужно всего лишь отключить весь интернет.

Как работает Tribler

Tribler существует в версиях для Windows, Linux, macOS и Android и распространяется в том числе в открытых исходных кодах. Разработчики размещают его в открытом профиле на портале GitHub, принадлежащем Microsoft. По принципу работы она напоминает некогда популярное приложение eDonkey – с ее помощью пользователи могут не только скачивать файлы, как в том же uTorrent, но и искать их. Разработка Tribler ведется с 2006 г., и в настоящее время Tribler обновлен до версии 7.5.1, вышедшей 25 июня 2020 г.

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Йохан Пувелсе, основатель проекта

Отсутствие центральных серверов позволяет исключить вероятность их блокировки – поиск информации происходит без обращения к индексирующим сайтам. Подобный подход означает, что сама сеть Tribler будет существовать, пока к ней подключен хотя бы один компьютер пользователя.

Помимо этого, в системе, как и задумывал Йохан Пувелсе, нет модераторов, что позволяет исключить цензуру. Даже у него самого нет прав на удаление материалов. Тем не менее, определенная фильтрация контента в сети все же существует, но за нее «ответственны» сами пользователи – они могут выставлять раздачам оценки, что позволяет снижать рейтинги раздачам, содержащим вирусы или поддельную информацию.

Максимальная анонимность

Децентрализация – это общий принцип работы Tribler, который обеспечивает стабильность сети. За безопасность пользователей отвечают другие факторы – к примеру, с сентября 2014 г. в Tribler появилась встроенная сеть анонимайзеров.

Эту сеть, по своему принципу похожую на Tor, разработчики Tribler запустили в начале осени 2014 г., поначалу в режиме открытого тестирования. Она появилась в версии 6.3.1, но поначалу позволяла пользователям раздавать лишь один 50-мегабайтный тестовый файл. В октябре 2014 г. разработчики сняли все ограничения и запустили новую функцию на полную мощность.

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Схема работы сети анонимайзеров

Расширенные возможности безопасности имеют определенное негативное влияние на работу трекера. За счет той же децентрализации клиент Tribler может запускаться медленнее в сравнении с тем же uTorrent, так как ему приходится «опрашивать» компьютеры всех пользователей, подключенных в данный момент к сети. Также в ряде случаев может наблюдаться более низкая скорость скачивания (и отдачи) в сравнении с «централизованными» торрентами.

Популярные каналы

Сеть Tribler разделена на так называемые каналы для более удобного поиска нужной информации. По данным TorrentFreak, на июнь 2020 г. самым популярным каналом в ней был RuTracker unofficial, содержащий свыше 2 млн торрентов. Он имеет прямое отношение к известному российскому торрент-трекеру RuTracker, навечно заблокированного в России c ноября 2015 г. по решению Мосгорсуда.

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По популярности и количеству файлов RuTracker unofficial нет равных

Несмотря на блокировку в России, RuTracker unofficial доступен российским пользователям Tribler без каких-либо ограничений. В Tribler есть и другие каналы, названные в честь популярных пиратских сайтов: к примеру, спросом пользуются каналы YIFY, MVGroup и EZTV, а также канал торрента NYAA, через который раздаются свыше 60 тыс. файлов.

Эти каналы, как и все другие, будут существовать до тех пор, пока пользователи не прекратят раздавать контент. Они никак не связаны с торрент-трекерами, в честь которых названы, и даже если тот же RuTracker перестанет функционировать, канал RuTracker unofficial сохранится, как и доступ к раздачам.

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Содержимое канала RuTracker unofficial

Впрочем, даже спустя почти пять лет с момента вечной блокировки RuTracker, ранее известный как Torrents.ru, продолжает функционировать. Более того, в ноябре 2018 г., как сообщал CNews, он даже запустил уникальный сервис по обходу блокировок, позволяющий пользователям создавать личные полнофункциональные копии трекера.

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