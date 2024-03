То, что не осилила Microsoft. Создан инструмент, заставляющий Windows «летать» и потреблять в разы меньше памяти. Видео

Сторонние разработчики создали специализированную утилиту для моментального разгона Windows – AtlasOS. Их творение, утверждают они, убирает весь мусор из системы, отключает большую часть телеметрии и снижает аппетиты системы по части потребления оперативной памяти и загрузки центрального процессора. В теории, с AtlasOS Windows 11 может сравниться по скорости и системным требованиям с современными облегченными дистрибутивами Linux.

Быстрее оригинала

Владельцы ПК на Windows 11 получили возможность скачивания и установки утилиты AtlasOS – специальной надстройки, которая, по заверениям разработчиков, в значительной степени ускоряет работу системы. Как пишет портал Neowin, Microsoft многократно заверяла, что ее новая ос работает очень быстро, однако опыт миллионов пользователей со всего мира говорит об обратном.

Windows 11 – это очень тяжелая система потребляющая гигабайты оперативной памяти после чистой установки и занимающая десятки гигабайт на системном диске. Относительно высокую скорость ее работы обеспечивают современные быстрые SSD, но на жестких дисках она работает ничуть не быстрее своих предшественниц. При этом, как сообщал CNews, она сливает Microsoft в десятки раз больше информации благодаря встроенным инструментам телеметрии, нежели народная Windows XP.

AtlasOS Проект нацелен на геймеров, но пригодится и всем остальным пользователям

AtlasOS, утверждают разработчики, решают почти все проблемы с производительностью Windows 11. «Windows медленная, неуклюжая и ненадежная, говорится на сайте проекта. – Atlas возвращает жизнь вашей системе Windows, обеспечивая максимальную производительность и минимизацию задержек. Вы получите более плавную и отзывчивую работу Windows, а также более высокую частоту кадров (в видеоиграх – прим. CNews) по сравнению со стандартной Windows» (Windows is slow, clunky and unreliable. Atlas brings life back to your Windows system, designed to maximize performance and minimize latency. You will experience a smoother and more responsive Windows, and higher framerates over using standard Windows).

Как все устроено

AtlasOS – это не отдельная операционная система, а дополнительная утилита, которую можно скачать с сайта проекта или с репозитория GitHub, который, иронично, принадлежит Microsoft – разработчику Windows. На сайте проекта есть детальная инструкция по установке, главный момент в которой – это обязательная чистая установка системы. Интеграция AtlasOS в систему, которая уже работает какое-то время, может пройти некорректно.

По умолчанию AtlasOS отключает всю фоновую активность в системе, коей, как убедился журналист CNews на собственном опыте, даже в сильно кастомизированной Windows 11, из которой вырезано все лишнее, по-прежнему остается немало. Также отключаются многие службы, которые используются редко, но при этом нагружают аппаратную часть компьютера.





В дополнение к этому AtlasOS деактивирует большинство инструментов телеметрии (разработчики не уточнили, какие из них было решено оставить, и почему). Все это в совокупности и приводит к ускорению работы системы.

Основная целевая аудитория AtlasOS – это геймеры и киберспортсмены. Разработчики делают акцент на том, что AtlasOS сокращает количество «фризов» и «микрофризов».

Проверка работоспособности

Авторы AtlasOS испытали свой проект на примере многопользовательской игры Valorant. Вышедшая в 2020 г., она очень требовательна к системным ресурсам, и плохо оптимизированная ОС в ее случае может негативно сказываться на игровом процессе.

Разработчики сравнили показатели в игре до и после интеграции AtlasOS в Windows. В обоих случаях использовался один и тот же ПК на базе процессора AMD Ryzen 7 5800X3D – том самом, который при некоторых условиях сгорает за секунду на материнских платах MSI, Gigagbyte, Asrock и Asus.

AtlasOS Все более чем очевидно

Разработчики отметили также, что AtlasOS снижает фоновую загрузку процессора со средних 2-10%, что действительно характерно для Windows 11, до нуля. Расход оперативной памяти после чистой установки снижается вдвое – с 2,3 ГБ до 1,2 ГБ.

Доступные альтернативы

Проблема медлительности Windows как в играх, так и в обычных приложениях волнует многих, иначе AtlasOS был бы единственным проектом такого рода. Но нет, существуют и другие решения, например, tiny10 и tiny11.

Это уже полноценные операционные системы – особые модификации Windows 10 и 11 соответственно, из которых, как сообщал CNews, сразу вырезано все лишнее. Распространяются они в виде неактивированных образов для чистой установки и потребляют не гигабайты, а лишь сотни мегабайт RAM, занимая на диске втрое меньше места в сравнении с оригинальными сборками Windows.

К слову, в начале 2024 г. авторы tiny11 выпустили отдельную сборку Windows 11, которая «весит» всего 100 МБ.

Существуют также и альтернативные облегченные ОС. CNews неоднократно рассказывал о подобных дистрибутивах: например, в конце февраля 2024 г. появился Linux Wubuntu с интерфейсом в стиле Windows, который с легкостью запускает Win-программы и потребляет в разы меньше системных ресурсов, нежели тяжеловесная Windows 11.

Также в феврале 2024 г. после 10 лет «спячки» обновился Linux-дистрибутив Damn Small Linux, который тоже крайне экономно расходует системные ресурсы. Его ISO-образ умещается на компакт-диске, но при этом это полноценная ОС с внушительным набором предустановленных программ.