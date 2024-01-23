Windows 11 уменьшили в 160 раз. Теперь она занимает всего 100 МБ. Видео

Создана отдельная модификация Windows 11, которая «весит» всего 100 МБ. За ней стоят авторы известной сборки Tiny11, в которой удалось ужать размер ОС до пары ГБ, сохранив при этом 99% ее функций. В своем обычном виде Windows 11 занимает минимум 16 ГБ после чистой установки, а в подавляющем большинстве случаев – и вовсе около 21 ГБ.

Суперэффективная «диета»

Команда разработчиков NTDEV разработала сборку ОС Windows 11, объем которой составляет около 100 МБ. Даже вышедшая 29 лет назад Windows 95 занимала после установки в разы больше места на системном диске.

Для сравнения, если установить Windows 11 на ПК, то она займет от 16 до 21 ГБ дискового пространства в зависимости от версии системы, и это еще без стороннего программного обеспечения, то есть минимум в 160 раз больше, чем сборка NTDEV. В дальнейшем можно ужать размер системы до 8 ГБ, не потеряв при этом в функциональности, но это все равно намного больше, чем занимает новая сборка.

Секрет команды NTDEV очень прост – они вырезали из системы почти все составляющие, фактически превратив ее в современный аналог DOS. DOS – это система, предшествующая Windows и начисто лишенная встроенной графической оболочки.

Нет визуального интерфейса и у 100-мегабайтной версии Windows 11. Однако кое-что, напоминающее современную настольную ОС, она все же сохранила.

Экстремальное архивирование

Ультралегкая версия Windows 11 работает исключительно в режиме командной строки, но, как пишет портал TechSpot, по-прежнему поддерживает многозадачность, чего у оригинальной DOS не было, и из-за чего Windows 95 регулярно зависала. Также в ней частично сохранена поддержка пакетных команд.

Но, с точки зрения удобства использования, 100-мегабайтная Windows 11 проигрывает полноценной версии этой ОС с графическим интерфейсом, которая не требует держать в голове или записной книжке наборы команд. Она даже не требует прикасаться к клавиатуре, позволяя выполнять любые действия, даже набор текста, при помощи мыши.

И NT, и DOS

Свое новое творение, вдохновленное Microsoft, команда NTDEV нарекла NT-DOS. Это отсылка сразу к двум операционным системам Microsoft – к упомянутой DOS, а также к Windows NT, на основе которой в дальнейшем были созданы все широко известные пользовательские версии Windows – от Windows XP 2001 года выпуска и вплоть до Windows 11, которая вышла в октябре 2021 г. NT-DOS пока отсутствует в свободном доступе. Вместо нее авторы предлагают скачать Tiny11 или же Tiny10 – облеченные версии Windows 10 и Windows 11. В NTDEV заверяют, что они гораздо более дружелюбны к пользователям.

Все новое – это хорошо забытое старое

Идея по созданию DOS-подобной модификации современной версии Windows принадлежит, как оказалось, вовсе не команде NTDEV, хотя до них этого с Windows 11 и даже с Windows 10 не проделывал. В мире существует проект под названием MinWin, а стоит за ним, как это ни странно, сама Microsoft.

Как все работает

MinWin – это суперминималистичная версия Windows Vista. Полноценная Vista вышла в 2007 г. и очень не понравилась пользователям – видимо, поэтому Microsoft не стеснялась ставить на ней эксперименты. Позже MinWin-версия вышла и для гораздо более успешной Windows 7. По сути, MinWin представляет собой минимальный набор компонентов Windows, достаточных для запуска системы и работы ее основных функций.

Когда опыт есть

Участники NTDEV создавали NT-DOS, имея за плечами опыт по разработке сборок Tiny10 и Tiny11. Последняя, как сообщал CNews, увидела свет в начале 2023 г., и авторы до сих пор совершенствую ее, делая более стабильной и сохраняя главное – ее незначительный «вес» и минимальные системные требования.

Tiny11 можно установить на компьютер с 2 ГБ оперативной памяти, тогда как для полноценной работы обычной Windows 11 нужно минимум 4 ГБ, а лучше сразу 8 ГБ. Также Tiny 11 нужно хотя бы 4 ГБ свободного дискового пространства, а минимальный требуемый объем накопителя в Windows 11 – 32 ГБ.

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