Чем больше емкость, тем быстрее ломается. Выявлены лучшие и худшие жесткие диски

Винчестеры емкостью 10 ТБ намного чаще выходят из строя, чем HDD на 4 ТБ. В более вместительных моделях наблюдается обратная зависимость надежности от вместительности. Самыми ломкими оказались винчестеры Seagate – в сравнении с 2022 и 2021 г. в этом плане ничего не изменилось.

Емкий – значит ненадежный

Американский облачный провайдер Backblaze определил прямую зависимость вероятности выхода из строя жесткого диска от его емкости, пишет портал Blocks & Files. Отчет составлен на основании полученных компанией данных за I квартал 2023 г. – в статистике учитывается только парк жестких дисков самой Backblaze, коих на момент выхода материала было свыше 237,2 тыс. Столь огромная «коллекция» накопителей у компании – это следствие ее деятельности. Backblaze предоставляет услуги облачного хранилища.

Отчет Backblaze показал, что по мере роста емкости HDD увеличивается и его шанс сломаться. Самыми ненадежными оказались 10-терабайтные винчестеры, особенно в сравнении 6-терабайтными. Но, что примечательно, после преодоления отметки в 10 ТБ зависимость «ломкости» от емкости стала обратной.

В оценке надежности накопителей провайдер использует особое мерило – параметр «годовая частота отказов» или annualized fail rate (AFR). Это выраженная в процентном соотношении вероятность поломки носителя информации в течение полного календарного года его эксплуатации, и для 10 терабайтных HDD она составляет 4,85% против 1,83% у 12 ТБ и 0,92% у 6 ТБ. Лучше всех в новом тесте проявили себя винчестеры на 16 ТБ – их AFR составила лишь 0,41%.

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Авторы отчета отметили, что квартальные данные AFR «могут быть волатильными», но также могут быть полезны, чтобы увидеть, повторится ли тенденция в будущем.

Seagate доверия нет

На мировом рынке в настоящее время есть три независимых производителя жестких дисков – Seagate и Western Digital из США и Toshiba из Японии. Все прочие марки принадлежат кому-то из них: например, упомянутая в отчете HGST – это «дочка» Western Digital.

Seagate является крупнейшим производителем HDD в мире – по итогам 2022 г. она в одиночку удерживала почти 43% глобального рынка жестких дисков по объемам продаж в натуральном выражении.

Фото: Backblaze Этот график позволяет понять, какой емкости HDD купить, чтобы не беспокоиться за сохранность информации

В рейтинге Backblaze она тоже на первом месте, но здесь это антирекорд – ее винчестеры выходили из строя намного чаще продукции других вендоров. Второе место заняла WD со своим дочерним брендом HGST, третья строчка – у Toshiba.

Что важно, Seagate в данном случае – образец стабильности. Согласно отчету Backblaze за весь 2022 г., именно ее накопители приходили в негодность чаще всего на протяжении года. В 2021 г. ситуация была аналогичной.

Что же все-таки не так с Seagate

Важно отметить, что количество отказов дисков Seagate не связано с их качество. Эксперты Backblaze неоднократно акцентировали внимание на том, что старые диски (не в плане модельного ряда, в плане даты производства и времени работы), как правило, выходят из строя чаще, чем новые. А тот факт, что большинство используемых Backblaze старых моделей дисков произведены Seagate и выносит ее HDD на первое место по количеству отказов. Из этих дисков 60% составляют диски емкостью 4 ТБ, возраст которых составляет 89 месяцев, а 95% дисков компании емкостью 8 ТБ также произведены Seagate и имеют возраст 70 месяцев и более. Для дисков Seagate емкостью 6 ТБ текущий AFR составляет 0,92%, а AFR за весь срок службы – 0,89%.

Фото: Backblaze Уровень надежности HDD зависит от очень многих факторов

В таблице моделей винчестеров, упомянутых в отчете есть два диска Seagate – ST16000NM002J на 16 ТБ и ST8000NM000A на 8 ТБ. Они оба показали нулевой уровень AFR, что может говорить об их исключительной надежности. Не исключено, что в итоге так и окажется, но в данном случае нулевой результат – это следствие отсутствия у Backblaze данных для анализа, поскольку обе модели проработали в серверах компании недостаточно долго.

Жизнь длиной в два с половиной года

Отчет Backblaze за I квартал 2023 г. включает новый пункт, посвященный средней продолжительности жизни накопителей под интенсивной нагрузкой. За три месяца компания лишилась почти 17,2 тыс. HDD, и после анализа оказалось, что в среднем они работали 30 месяцев или ровно два с половиной года.

Фото: Backblaze Участвовавшие в тестировании винчестеры

Этот показатель никак не зависит от степени новизны модели – из 17,2 тыс. вышедших из строя винчестеров почти 3380 были давно сняты с производства. Их среднее время жизни составило два года и семь месяцев.

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В планы Backblaze входит отказ от жестких дисков небольшой по меркам облачного бизнеса емкости в пользу более вместительных моделей. А поскольку первые показывают более высокую «живучесть», в обозримом будущем собираемая Backblaze статистика может в корне измениться.