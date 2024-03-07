Huawei грозит расправой HDD и ленточным накопителям. Компания-изгой готовит революционную замену: у нее больше объем, и она меньше потребляет

Huawei работает над новым типом накопителей, который должен заменить собой жесткие диски и магнитную ленту. Компания уверяет, что ее разработка вмещает больше информации, но при этом потребляет меньше энергии. Целевая аудитория новинки Huawei – бизнес-сегмент, с SSD она свою разработку не сравнивает.

Новый «убийца» жестких дисков

Китайская компания Huawei, из-за санкций США лишившаяся доступа к сервисам Google и производственным мощностям TSMC, а позже отвернувшаяся от России, работает над новым типом компьютерного носителя информации, пишет портал Tom’s Hardware. Новое устройство получило название OceanStor Arctic (возможно, в будущем его заменят на более краткое).

Новый накопитель Huawei основан на технологии так называемых «магнитоэлектрических дисков» (magneto-electric disk, MED), которая, по мнению экспертов Tom’s Hardware, вполне способна произвести революцию на рынке хранения данных, но только если Huawei удастся производить такие диски в больших объемах.

О своей новинке Huawei впервые упомянула на выставке Mobile World Congress 2024 в конце февраля 2024 г. Спустя несколько дней появились первые подробности о ней – она, судя по всему, позиционируется Huawei в качестве не альтернативы, но полноценной замены жестким дискам и даже ленточным накопителям.

В качестве основных преимуществ OceanStor Arctic приводится на 90% более низкое энергопотребление по сравнению с жесткими дисками, что сулит центрам обработки данных и облачным сервисам внушительное снижение расходов. Второе преимущество – это 20-процентное снижение стоимости эксплуатации по сравнению с магнитными лентами.

На момент выхода материала Huawei лишь «поиграла мускулами», заявив о существовании MED-дисков в числе ее активов Подробности о новом загадочном типе накопителей она держит в строжайшем секрете.

Цифры впечатляют

По информации портала Blocks & Files, если заполнить всю стандартную серверную стойку 42U MED-накопителями, то суммарная потребляемая ею мощность не превысит и 2 кВт, а это уровень бытового электрического чайника. При этом хранить такая стойка сможет более 10 ПБ (петабайт, в одном петабайте – 1024 терабайта или около 1 млн гигабайтов).

Первое поколение MED-дисков, вероятнее всего, чаще всего будет использоваться для хранения данных, а это вотчина ленточных накопителей. В продажу MED-диски должны поступить в первой половине 2025 г., то есть приблизительно через год.

Для сравнения, в стойку 42U вмещаются 288 классических жестких дисков в форм-факторе 3,5 дюйма. С учетом нынешних возможностей подобных накопителей, если каждый из них – это новейший 30-терабайтный винчестер Seagate, в сумме они смогут хранить 8,64 ПБ данных, а их общее энергопотребление из расчета 10 Вт на винчестер будет на уровне 2,9 кВт.

Безусловно, можно укомплектовать стойку специальными 4U-системами хранения данных, например, ASRock Rack 4U100-C612, в который помещается 100 3,5-дюймовых винчестеров. Это до 3 ПБ суммарной емкости и до 1 кВт потребляемой энергии, с учетом потребностей самого сервера. В одну 42-юнитовую стойку поместятся 10 таких серверов, а это уже 30 ПБ данных – втрое больше, чем предлагает Huawei со своими MED-дисками. Вот только итоговое энергопотребление при таких условиях составит 10 кВт.

Немного теории

Эксперты Tom’s Hardware попытались разобраться, как именно работают MED-диски, раз уж Huawei не предоставила эту информацию. По их мнению, поскольку заявленная технология представляет собой именно магнитоэлектрический диск, а не магнитоэлектрический привод, возможно, внутри накопителя установлены магнитные пластины с дорожками, которые, возможно, вращаются на шпинделе (как в жестких дисках). В основе технологии MED лежит магнитоэлектрический эффект, который создает связь между магнитными и электрическими свойствами материала. Но как именно она используется в составе накопителей Huawei, доподлинно пока неизвестно.

Huawei не стала уточнять, в каком именно форм-факторе она будет выпускать свои накопители. Не исключено, что она не станет ориентироваться на стандартные 3,5 и даже 2,5 дюйма, характерные для HDD и многих твердотельных накопителей.

Эксперты портала Tom’s Hardware сомневаются, что Huawei сможет добиться 90-процентного снижения потребляемой энергии, если в MED-дисках будут движущиеся механические элементы. Но, по их мнению, внедрение MED-накопителей ознаменует собой важную веху в хранении данных в целом, поскольку на рынке сейчас нет подобного рода носителей информации – производители предлагают решения или на вращающихся пластинах (жесткие диски), или на флеш-памяти (SSD-накопители) или на магнитной ленте (ленточные накопители).