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Huawei создает «убийцу» HDD, ожидая санкций США на поставку жестких дисков

Китайский технологический гигиант Huawei, столкнувшийся с перспективой лишения доступа к произведенным за рубежом жестким дискам по инициативе властей США, работает над новым типом накопителей. Он предназначен для СХД, построен на основе SSD и ленточного носителя, подходит как для «горячего», так и «холодного» хранения данных. Первые поставки новых магнитоэлектрических дисков должны начаться уже в 2025 г.

Гибридный накопитель MED

Китайская компания Huawei создала новый гибридный тип компьютерного носителя информации, пишет Blocks & Files.

Разработка Huawei базируется на технологии так называемых магнитоэлектрических дисков (magneto-electric disk, MED). Технология, работу над которой гигант из КНР был вынужден начать, опасаясь ужесточения экспортных ограничений со стороны США, может потеснить на рынке традиционные жесткие диски.

О MED Huawei впервые упомянула на выставке Mobile World Congress 2024 в конце февраля 2024 г. В начале марта появились первые подробности о характеристиках устройства, однако принцип его работы до недавнего времени оставался неизвестным.

В ноябре 2024 г. стало известно, что MED представляет собой устройство, имеющее герметичный корпус, внутри которого размещены высокоскоростной твердотельный накопитель (SSD) и отдельный носитель на магнитной ленте. Первый выполнен на основе флеш-памяти NAND, управляется специальный контроллером, который посредством внутреннего интерфейса взаимодействует с контроллером ленточного устройства. Оба этих контроллера связаны с портами ввода/вывода внешнего интерфейса, который позволяет компьютеру, подключенному к MED, «общаться» с накопителем как с обычным блочным устройством вроде традиционного жесткого диска. Накопитель на магнитной ленте, входящий в состав MED, имеет две катушки, электрический привод, головку для считывания и записи информации.

MED позволяет использовать гибридный подход к хранению данных. При записи новой порции информация сперва попадает на SSD, обеспечивающий высочайшую пропускную способность, а затем, при необходимости, переносится на магнитную ленту в виде последовательного набора блоков.

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Art Wall - Kittenprint / Unsplash
Huawei готовит гибридного «убийцу» HDD на базе флеш-памяти и магнитной ленты

«Горячие» данные, то есть те, что понадобятся системе в самое ближайшее время после их записи, могут быть считаны непосредственно с SSD. Гораздо более «медленная» в плане обеспечения произвольного доступа к информации магнитная лента выполняет роль «холодного» или промежуточного (nearline) хранилища данных – данных, которые, как ожидается, вновь понадобятся не столь скоро или предназначены для архивирования. Перемотка ленты до искомого участка при считывании «холодных» данных может занимать до двух минут, отмечает Blocks & Files. Метаданные, позволяющие выяснить местоположение нужной информации на ленте, хранятся на SSD вместе с «горячими» данными.

Технология, задействованная Huawei в разработке ленточного накопителя, значительно отличается от широко распространенного на рынке стандарта IBM LTO. Используемая в MED лента примерно вдвое короче, чем в картриджах LTO, а также отличается более высокой плотностью хранения данных.

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Blocks & Files
Устройство MED

Флеш-память для MED выпускается в Китае, но в Huawei готовы к сотрудничеству и с зарубежными производителями NAND. Лидерами в этой сфере являются южнокорейские Samsung, Sk Hynix и американская Micron.

Характеристики устройства

Емкость MED первого поколения (размер 7 дюймов) составит 72 ТБ при энергопотреблении на уровне 10% от демонстрируемого современным серверным жестким диском, утверждает разработчик. Кроме того, в Huawei обещают более низкую (на 20%) совокупную стоимость владения MED в сравнении с существующими ленточными системами эквивалентной емкости.

Система хранения данных Huawei OceanStor Arctic на основе MED первого поколения (стойка 42U) в общей сложности предоставляет более 10 ПБ пространства, доступ к которым осуществляется на скорости до 8 Гбит/с. Потребляемая СХД мощность не превышает 2 кВт*ч, что сопоставимо с уровнем энергопотребления современного электрочайника.

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Blocks & Files
Характеристики СХД OceanStor Arctic, построенной на MED

MED первого поколения, согласно дорожной карте Huawei, появится на рынке в 2025 г. Второе поколение устройства в форм-факторе 3,5-дюймового диска с еще более высокой плотностью хранения информации на магнитной ленте ожидается в 2026/2027 гг.

Угроза монополии Seagate и WD?

Специалисты Blocks & Files допускают появление на рынке вариантов MED-носителей Huawei с NAND-памятью различного размера – под потребности заказчиков.

Как отмечает издание, Huawei занялась разработкой MED исключительно из опасения в какой-то момент лишиться доступа к поставкам традиционных накопителей на жестком магнитном диске (HDD), которые наряду с магнитной лентой сегодня используются для «холодного» хранения данных.

Технология MED может составить серьезную конкуренцию HDD в сегменте устройств хранения промежуточного типа (nearline), где практически безраздельно властвуют американские компании Seagate и Western Digital.

Huawei уже лишилась доступа к процессорам. Опасения обоснованны

В 2019 г. Huawei по инициативе тогдашнего президента США Дональда Трампа (Donald Trump) была включена в список компаний, в отношении которых введены торговые ограничения – «черный список» Минторга. В связи с этим поставки Huawei высокотехнологичной продукции американского происхождения на законных основаниях и без получения специальной лицензии стали невозможны.

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Облачные тренды

В конце 2020 г. Минторг выдал нескольким поставщикам Huawei, в числе которых была Intel, лицензию, которая позволяла отгружать китайскому гиганту отдельные виды электронной продукции, в частности, самые современные чипы для ПК.

AMD тоже подала заявку на получение аналогичной лицензии – в начале 2021 г., когда пост президента США уже занял Джозеф Байден (Joseph Biden). Согласно источникам Reuters, официального ответа на нее так и не получила, но провела лоббистскую кампанию, направленную на создание равных с Intel условий в том, что касается работы с Huawei.

В конце февраля 2023 г. Минторг заявил о планах по пересмотру ранее выданных разрешений и якобы в частном порядке уведомил заинтересованные компании о том, что «правила игры» теперь будут одинаковыми для всех.

В мае 2024 г. правительство США отозвало лицензии, позволявшие Intel и Qualcomm поставлять Huawei свои интегральные микросхемы.

Дмитрий Степанов

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