Резидент «Сколково» оборудовал самый большой в России голографический класс

Компания «Альт», резидент «Сколково», осуществила поставку оборудования NettleDesk на 21,5 млн руб. для новой школы в Набережных Челнах. Это крупнейший голографический класс в России, состоящий из 28 рабочих мест.

Компания разрабатывает и производит оборудование, формирующее голографический эффект на базе собственной запатентованной технологии MotionParallax 3D.

В комплект поставки NettleDesk входит: голографический экран; графическая рабочая станция; специализированные очки; средства управления; комплект голографических макетов по шести дисциплинам.

Александр Богомолов, руководитель московского представительства компании Nettle («Альт»): «Для нашей компании установка такого голографического класса поистине знаковое событие. Во-первых, потому что это самый большой класс, в котором одновременно работают 28 наших программно-аппаратных комплексов визуализации. Во-вторых, создаваемый на базе данного комплекса авторизованный учебный центр будет работать для преподавателей всей России и новые голографические технологии будут доступны не только на “железном” уровне, но и на методическом».

Резидент « Сколково » оборудовал самый большой в России голографический класс

Специализированные очки оснащены технологией распознавания положения пользователя в пространстве по трекеру. Оптико-инерциальный трекер «Альт» помещается в очки, которые синхронизируются с голографическим монитором. Когда ученик перемещается в пространстве относительно монитора, трекер считывает это положение. За счет этого голографическая картинка перестраивается ровно под положение данного пользователя и создается объемное изображение макета, который визуально выпирает из-за границ экрана. Технология Anti-latency также используются в специальных стилусах, которыми оснащаются голографические учебные места.

Алексей Каленчук, директор по цифровым креативным индустриям Фонда «Сколково»: «“Альт” - удивительная компания, начиная с первых своих разработок эта команда всегда стремилась выделять и развивать отдельно ключевые компоненты своей технологии. Этот подход приносит результаты, голографические столы оснащены передовой системой позиционирования (трекинга), которая также может быть применена для VR/AR устройств и автономных роботов. “Сколково” неоднократно помогал команде с привлечением средств на развитие, продвижением и первыми продажами устройств».

Threat intelligence platform. Аналитическое сравнение решений Security Vision TIP и Anomaly

Рабочие станции NettleDesk позволяют работать в «Компас-3D» и AutoCAD, создавать модели для последующей 3D-печати на школьных 3D-принтерах. Перед отправкой на печать, ученики просматривают модель в макетном режиме для поиска возможных ошибок моделирования. Это экономит время и материалы 3D-принтера, позволяет произвести оценку без печати.

Учебное оборудование, поставляемое по 223-ФЗ и 44-ФЗ, включено в приказ №804 Минпросвещения России для оснащения школ-новостроек. 2 мая 2023 г. российский голографический монитор NettleDesk был внесен в реестр радиоэлектронной продукции России.

***

«Сколково» – российский инновационный центр. Стартапы, развивающие бизнес при поддержке «Сколково», поставляют отечественную продукцию для промышленности, медицины, транспорта, сферы информационных технологий и др. В числе резидентов «Сколково», получивших известность не только в России, но и за ее пределами: ExoAtlet, «Биорг», «Рапидбио», «Моторика», Uchi.ru, «Якласс», VisionLabs, «Вокорд», «С-инновации», «Гепатера», «ЦРТ инновации», «Спутникс» и др. В 2022 г. выручка резидентов «Сколково» увеличилась почти на 42% по сравнению с 2021 г. и составила 351,9 млрд руб. На конец 2022 г. число стартапов-резидентов «Сколково» превысило 3500. Количество рабочих мест в экосистеме превысило 79 тыс.