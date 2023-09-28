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Sitronics KT оборудовала учебные места в Хабаровском колледже водного транспорта и промышленности

Разработчик морских и наукоемких решений Sitronics KT (входит в Sitronics Group) в рамках контракта поставил программное обеспечение и оборудование для обучения студентов Хабаровского колледжа водного транспорта и промышленности.

В этом году в колледже открылся кластер «Водный транспорт» в рамках федерального проекта «Профессионалитет». В состав образовательных программ входит и специальность «Эксплуатация внутренних водных путей». К открытию нового курса разработчик интеллектуальных решений для судоходства Sitronics KT поставил необходимое программное обеспечение и оборудование.

В рамках обучения по новой специальности будет применяться судовой обстановочный комплекс (СОК) для сбора навигационной и гидрографической информации. Его используют при производстве путевых работ на внутренних водных путях для контроля состояния судовых ходов и их навигационного ограждения. Разработанный Sitronics KT комплекс позволяет координировать постановку средств навигационного оборудования, контроля их местоположения, получения информации о состоянии участка водного пути в цифровом виде.

Для обучения работе с надводной обстановкой поставлен комплекс программного обеспечения собственной разработки, состоящий из программы «Мониторинга надводной обстановки» и «Системы виртуальной среды моделирования» (ВСМ). Благодаря этим продуктам студенты научатся анализировать надводную обстановку на акватории и принимать нужные решения в зависимости от ситуации. Объекты и их поведение моделируются преподавателем, что позволяет воссоздать ситуации, которые редко или, наоборот, часто встречаются в реальной жизни.

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«Судовой обстановочный комплекс — наше собственное решение, которое мы поддерживаем и развиваем. Очень важно, что будущие речники обучаются не только на современном, но и на отечественном оборудовании. Благодаря совместной работе всех ведомств мы сможем обеспечить администрации бассейнов внутренних водных путей всеми необходимыми инструментами для поддержания высокого уровня безопасности судоходства», — сказал генеральный директор Sitronics KT Игорь Маренич.

Так же в рамках контракта переданы колледжу гидрографический эхолот с программным и аппаратным обеспечением, программные комплексы «Гидрологическая ГИС России» и «Гидрорасчеты».

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