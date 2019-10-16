Schneider Electric построила ЦОД для университета «Нархоз»

Schneider Electric сообщила о завершении проекта по построению ЦОДа для крупнейшего профильного университета Республики Казахстан «Нархоз», проводящего подготовку специалистов в области экономического, юридического и бизнес-образования.

Компания Schneider Electric в этом проекте выступила в тандеме с локальным партнером интегратором, компанией Zerde Business Solution. В проекте Schneider Electric предоставила всю свою инженерную компетенцию, накопленный опыт и помогла с проектированием инженерного оборудования совместно с инженерным составом компании Zerde Business Solution. При строительстве ЦОД было использовано оборудование Schneider Electric для всех инженерных систем. Основным условием при проектировании и строительстве ЦОД было резервирование и отказоустойчивость всех инженерных систем. Система бесперебойного питания и система прецизионного кондиционирования была спроектирована по схеме резервирования N+1.

Компания Schneider Electric также гарантировала сервисную поддержку центра обработки данных 24\7\365.

Работа университета Нархоз ориентирована на достижение максимальной эффективности с использованием высокотехнологичных решений, именно поэтому было принято решение о строительстве собственного ЦОДа. Перед руководством ВУЗа стояли задачи по обеспечению бесперебойного питания, а также по установке системы прецизионного кондиционирования, которая сможет осуществлять работоспособность машинного зала в круглосуточном режиме 24\7\365. Современный отказоустойчивый дата-центр поможет университету в процессе проведения обучающих занятий. Часть электронного архива научных трудов будет храниться в ЦОДе и студенты получат беспрепятственный доступ к этим и многим другим документам круглосуточно on-line.

«Компания Schneider Electric уделяет особое внимание сотрудничеству с ВУЗами в Республике Казахстан, России и странах СНГ. В 2019 году мы успешно реализовали проекты по оснащению современным оборудованием Норильского Государственного Индустриального Института и Французского университета в Армении "UFAR", а сейчас рады сообщить о завершении строительства ЦОДа для университета Нархоз и ввода его в эксплуатацию. Сложность его состояла в том, что ЦОД необходимо было построить на цокольном этаже, поэтому уделялось особое внимание гидроизоляции и системе вентиляции. К преимуществам этого дата-центра можно отнести возможность замены батарей ИБП в горячем режиме, а также возможность полного отключения одного плеча ИБП без прекращения функционирования всего ЦОДа для проведения сервисных или ремонтно-восстановительных работ через baypass-панель», — сказал Евгений Виноградов, менеджер по ключевым заказчикам Schneider Electric.

«Университет Нархоз динамично развивается и активно внедряет цифровые решения. В связи с этим растут требования к надежности хранения информации и в целом к безопасности информационных ресурсов. В 2019 году университет реализовал проект по построению собственного дата-центра. Партнером в данном проекте была выбрана компания ТОО “Zerde Business Solutions”, которая реализовала данный проект на базе оборудования Schneider Electric. Система охлаждения и резервного питания имеет резервирование по схеме N+1, что позволяет проводить технические работы без остановки. Проект был реализован в запланированные сроки, чему способствовал выбор в качестве вендора — компании Schneider Electric», — отметил Ержан Даутов, руководитель Центра информационных технологий университета «Нархоз».