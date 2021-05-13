Accenture заключила соглашение о сотрудничестве с ДГТУ

Технологический центр Accenture в Ростове-на-Дону заключил соглашение о сотрудничестве с Донским государственным техническим университетом (ДГТУ). Благодаря соглашению специалисты Accenture смогут принять участие в подготовке специалистов, реализовывать программы стажировки и трудоустраивать выпускников вуза.

Донской государственный технический университет (ДГТУ) — опорный вуз Ростовской области: он располагается в Ростове-на-Дону, в нем обучаются более 46 тыс. студентов. Подготовка ИТ-специалистов осуществляется на факультетах автоматизации и управления, а также информатики и вычислительной техники.

Соглашение позволит Accenture в партнерстве с ДГТУ реализовывать различные образовательные программы: планируется проведение курсов, мастер-классов, стажировки, участие экспертов в защите дипломных работ и трудоустройство выпускников в технологический центр Accenture в Ростове-на-Дону.

«Сотрудничество нашего университета с одной из крупнейших технологических компаний мира позволит нам выпускать высококвалифицированных специалистов в области цифровых технологий, которые смогут качественно, безопасно и эффективно оптимизировать управление бизнес-процессами на предприятиях», — отметил ректор ДГТУ Бесарион Месхи.

В Accenture и ДГТУ уже объявлен набор студентов на обучающий курс-стажировку по big data и дата инжинирингу. Стажировка начнется в июне 2021 г.: в ее рамках Accenture примет в штат до 20 человек для обучения технологиям работы с данными и адаптации молодых специалистов.

«Не секрет, что на российском ИТ-рынке есть многолетний кадровый голод, и как крупный игрок мы будем вносить свой вклад в преодоление разрыва между потребностью отрасли в молодых специалистах и реальной способностью вузов в их подготовке. Опыт реальных кейсов будет мотивировать студентов к познанию нового и применению полученных знаний на практике. Для нас важно выстраивание долгосрочного стратегического партнерства с вузом. Совместно с профессорско-преподавательским составом ДГТУ мы нацелены создать «фабрику» специалистов для data hub», — сказала Мария Григорьева, управляющий директор Accenture Technology в России.

Ранее аналогичное соглашение уже было заключено Accenture с Ростовским государственным экономическим университетом (РИНХ). Сотрудничество с вузами региона — важная часть стратегии развития компании.

Напомним, Accenture открыла технологический центр в Ростове-на-Дону 3 сентября 2020 г. Компания занимается в регионе разработкой программного обеспечения, управлением ИТ-системами и инфраструктурой, аутсорсингом бизнес-процессов для крупных российских и международных заказчиков.

Всего в технологических центрах Accenture в России работают более 700 специалистов, выполняющих ИТ-проекты для крупных российских и международных компаний.