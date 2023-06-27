«Единственный предпочтительный партнер» SAP в России растерял сотрудников и оказался в шаге от банкротства

В прошлом успешный российский интегратор решений SAP в нашей стране оказался в весьма сложной ситуации. Два из трех его юрлиц полностью избавились от сотрудников и демонстрируют убытки. Старейшее юрлицо выступает ответчиком в деле по иску о банкротстве. Раньше группа заявляла о себе как о «единственном предпочтительном партнере SAP в дискретном производстве, подтверждающим ежегодно свой статус с 2007 г.».

Банкротство «АСАП консалтинга»

Как выяснил CNews, некогда успешный российский партнер немецкой SAP, компания с говорящим названием «АСАП консалтинг», рискует стать банкротом. Заявление о признании организации несостоятельной поступило в Арбитражный суд Москвы 27 апреля 2023 г.

Иск пока к производству не принят. Заявление оставлено без движения до 10 июля 2023 г.

Истцом выступает Бэла Ахметовна Богатырева. По данным ЕГРЮЛ, человек с таким именем с 15 сентября 2016 г. по 13 марта 2017 г. являлся единственным учредителем, а со 2 ноября 2016 г. также по 13 марта 2017 г. — гендиректором зарегистрированного в Москве ООО «Русспроф». Основной вид деятельности — «аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом».

Из имеющихся в публичном доступе судебных документов следует, что основанием для обращения Богатыревой в суд стало вступившее в силу решение Арбитражного суда Москвы по иску к «АСАП консалтингу» со стороны ООО «Гид-экспертиза» от 10 сентября 2019 г. о взыскании задолженности и процентов как минимум на 42,2 млн руб.

С 18 октября 2021 г. «Гид-экспертиза» (основной вид деятельности по ЕГРЮЛ — «разработка компьютерного ПО») находится в стадии банкротства, а Богатырева считает себя законным правопреемником компании в части возможности требований денег с должника.

Напомним, после начала российской спецоперации на Украине 24 февраля 2022 г. SAP в первых числах марта того же года приняла решение приостановить свою работу на территории России на неопределенный срок, что не могло не отразиться на деятельности ее партнеров.

Неутешительные бизнес-показатели АСАП

По данным ЕГРЮЛ ООО «АСАП консалтинг» было зарегистрировано в Москве 25 ноября 2004 г. Единственным учредителем и гендиректором организации является Валерий Воробьев.

Судя по отчетности организации в ФНС, по итогам 2022 г. ее выручка сократилась до нуля (буквально), а чистый убыток составил 2,9 млн руб. Годом ранее выручка оказалась на уровне 31,2 млн руб, правда и убыток составил 30,9 млн руб.

Официальная среднесписочная численность сотрудников «АСАП консалтинга» в 2022 г. также была нулевой.

Изучив данные «Контур.фокуса», можно сделать вывод, что пик развития компании пришелся на 2018-2019 гг.: 126-143 сотрудника, выручка в 641-537 млн руб., чистая прибыль в 123-312 тыс. руб.

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Воробьев также владеет и управляет зарегистрированным в Москве 23 августа 2012 г. ООО «АСАП софт» (стопроцентная «дочка» «АСАП консалтинга»). В 2022 г. у этой компании также не было сотрудников (три предыдущих года в ней официально трудились два человека), но при этом ее выручка составила 15,3 млн руб., хотя и с падением этого показателя на 76% по сравнению с 2021 г. (64,8 млн руб.). Чистый убыток организации оказался на уровне — 5,9 млн руб.; предыдущие несколько лет она работала в незначительный (в пределах 5,2 млн руб.) плюс.

В активе Воробьева имеется еще одна организация — зарегистрированное в Москве 28 июля 2021 г. ООО «АСАП разработка». Его дела идут несколько лучше. По итогам 2022 г. выручка компании сократилась на 34%, но составила внушительные 235,5 млн руб. при чистой прибыли в 897 тыс. руб. Заявленное число сотрудников — 77, на 11 больше, чем годом ранее.

На момент публикации данного материала представители группы «АСАП» не смогли сообщить CNews, как они оценивают жизнеспособность своего бизнеса, чем сейчас занимается организация, и какие прогнозы они строят относительно банкротного иска к «АСАП консалтингу».

Другие судебные разбирательства

В апреле 2020 г. CNews писал, что «АСАП консалтинг» подал иск к «дочке» «Росатома», АО «Инжиниринговая компания “АСЭ”» о взыскании 609 млн руб. Разбирательство затянулось и длится до сих пор.

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В июне 2021 г. АСЭ уже сама подала иск к «АСАП консалтингу» о взыскании неустойки в 271,7 млн руб. В конце июля 2021 г. разбирательство было приостановлено до завершения рассмотрения иска АСАП к АСЭ.

В конце июля 2022 г. CNews сообщал о том, что по решению Арбитражного суда Москвы «АСАП софту» придется выплатить представительству SAP в России 73,2 млн руб. Данная сумма включала основной долг в размере 66,5 млн руб. и неустойку в 6,7 млн руб.

Раньше все было позитивнее

Ранее на сайте «АСАП консалтинга» (asapcg.ru, сейчас по этому же адресу представлена «АСАП разработка») сообщалось, что компания с 2004 г. оказывает комплексные услуги в области внедрения систем управления предприятием класса ERP, BI, НСM, CRM на базе продуктов SAP.

«На сегодняшний день в арсенале компании более 70 успешно реализованных полнофункциональных проектов в ведущих отраслях экономики, — говорилось в справке организации в начале 2020 г. — В штате компании — более 85 высококвалифицированных и сертифицированных специалистов по технологиям и продуктам SAP с опытом работы в SAP-консалтинге 10 лет и более».

Компания указывала, что она — «единственный предпочтительный партнер SAP в дискретном производстве, подтверждающий ежегодно свой статус с 2007 г.». Сейчас эта формулировка до сих пор сохранилась на странице компании на рекрутинговом ресурсе HH.ru. Правда открытых вакансий там нет.