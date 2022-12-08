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Nakisa

Nakisa

СОБЫТИЯ

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08.12.2022 Евгения Украинцева -

Евгения Украинцева: Автоматизация HR-процессов должна начинаться с цифровизации оргструктуры

 1
30.11.2011 Energy Consulting: первый в России проект по автоматизации управления кадровым резервом на базе Nakisa 1
20.10.2010 Molga Consulting будет внедрять продукты Nakisa для визуализации данных в системах на базе SAP ERP HCM 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Nakisa и организации, системы, технологии, персоны:

SAP SE 5622 4
9655 3
MOLGA Consulting - МОЛГА Консалтинг 73 3
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1770 2
Новые облачные технологии (НОТ) 492 2
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 705 2
Галактика - Корпорация 1551 2
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1149 2
Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu 362 2
IBS - ИБС экспертиза - IBS Expertise 172 2
1С Mirapolis - Мираполис 33 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5691 1
МегаФон 10872 1
Accenture plc 724 1
IBM - International Business Machines Corp 9717 1
Oracle Corporation 7097 1
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1495 1
KPMG 279 1
EY - Ernst & Young Global - EY-Parthenon 390 1
МТ-Интеграция - GMCS 379 1
HeadHunter Group - Skillaz - Скилаз - Новые Эйчар-Технологии 83 1
Тензор 177 1
OpenText 240 1
Energy Consulting - Энерджи Консалтинг 78 1
Транснефть Технологии 25 1
Evola - Эвола 36 1
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 559 1
WebSoft - ВебСофт Девелопмент 43 1
SAP Consulting 37 1
Kaspersky - ForPeople - Фопипл 56 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8961 2
Auchan Holding - Ашан Ритейл 352 2
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 300 2
Черкизово ГК - ЧМПЗ - Черкизовский мясоперерабатывающий завод 137 2
Росатом - Атомэнергопром - Атомный энергопромышленный комплекс 61 2
Татнефть 244 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 557 1
Росатом - ТВЭЛ - Топливный дивизион госкорпорации Росатом 185 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2356 2
Минтруд РФ - Федеральная служба по труду и занятости - Роструд 173 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 442 1
HCM - Human Capital Management - Управление человеческим капиталом - Кадры и человеческий капитал 608 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26610 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36516 3
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 4381 3
HRM - КЭДО - Кадровый электронный документооборот - HR document management - кадровое делопроизводство 1173 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 23264 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54408 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 14058 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26121 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7882 2
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда - Расчет заработной платы - Payroll calculation - Учет труда и заработной платы 2744 2
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6545 2
OASIS - OData - Open Data Protocol 18 1
On-premise - Он-премис - модель локального развёртывания программного обеспечения 1305 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35462 1
Оцифровка - Digitization 5223 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12360 1
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1753 1
Open API - OpenAPI - Application programming interface - Общедоступный набор программных инструментов - Открытые API 490 1
HRM - WFM - Workforce Management - Планирование, учет и оптимизация рабочего времени сотрудников - Time Management - Тайм-менеджмент 1085 1
Консалтинг технологический - ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 954 1
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль - ДРОНД 2028 1
HRM - Talent management - Управление талантами - Управление развитием талантов - Адаптация сотрудников - Онбординг, onboarding 230 1
MarTech - Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - анализ, планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting - Оптимизация запасов 2074 1
SAP ERP HCM - Human Capital Management - SAP CM, SAP Compensation Management - SAP OM, SAP Organizational Management - SAP PM, Performance Management - SAP PT, SAP Personnel Time Management - SAP PY, SAP Payroll Processing - mySAP HR, mySAP Human Resource 234 4
SAP SuccessFactors - SAP SF 196 3
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 793 2
OpenUI5 - SAPUI5 - SAP User Inteface HTML5 - открытый JavaScript фреймворк 12 2
Галактика HRM/HCM - Галактика Управление персоналом - Галактика Human Capital Management 21 2
Microsoft Office 4201 1
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 949 1
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Галактика ERP - Галактика Enterprise Resource Planning 149 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3712 1
SAP Certified - SAP Partner Network - SAP Value Partnership - Партнёрские статусы, сертификаты и программы - SAP ICC - SAP Integration and Certification Center - Центр интеграции и сертификации SAP 77 1
Ланит - Lansoft - Goodt Time - ранее ZoZo RCAM - Revenue&Costs Assurance Management 69 1
Nakisa SAP Talent Visualization 2 1
Nakisa SAP Org Visualization 2 1
Ланит - Lansoft - Goodt WFM-решение 17 1
VK People Hub - VK People Hub Social Box - VK People Hub Talent 18 1
Kaspersky - ForPeople - OrgManager GP HR-платформа 14 1
Никитин Сергей 103 2
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Васильев Евгений 135 1
Панченко Михаил 9 1
Малыхина Марина 6 1
Украинцева Евгения 6 1
Хамадьяров Рифдар 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 167448 5
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Ирландия - Республика 1055 1
Нидерланды 3761 1
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