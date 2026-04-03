Arbuz.kz внедрил систему управления складом Axelot WMS

Онлайн-супермаркет Arbuz.kz совместно с Axelot автоматизировал склад компании в Астане. Внедрение Axelot WMS позволило вывести работу с аналитикой склада на новый технологический уровень: данные об операциях, работе сотрудников и товарно-материальных ценностях теперь доступны в одном месте в режиме онлайн. Об этом CNews сообщил представитель Axelot.

Arbuz.kz — казахстанский сервис доставки продуктов, алкоголя, бытовой химии, товаров для животных и медикаментов. Компания входит во Freedom Group. Онлайн-супермаркет был запущен в 2011 г., и, как отмечают в компании, его услугами воспользовались более 20 тыс. клиентов.

Решение Axelot внедрили на складе онлайн-супермаркета в Астане площадью 3,5 тыс. кв. м. На объекте хранится около 25 тыс. товарных позиций, включая овощи, замороженные продукты, бытовую химию, корма для животных, батарейки и лампочки.

В рамках проекта специалисты Axelot интегрировали Axelot WMS с корпоративной информационной системой. Для этого они использовали платформу Datareon. Интеграционное решение размещено в облаке и в перспективе объединит несколько складов.

Ранее управление складом осуществлялось с помощью простой учетной системы. Со временем ее функционала стало недостаточно, например, она не предоставляла актуальных сведений об остатках, работе сотрудников, оборачиваемости товара и других показателях. Детальная аналитика попросту была невозможна. Автоматизация процессов с помощью Axelot WMS позволила Arbuz.kz превратить рутинные задачи в упорядоченные, предсказуемые операции.

После внедрения Axelot WMS компания получила возможность отслеживать выполнение складских операций в режиме реального времени, в том числе время выполнения задач и производительность сотрудников. Использование терминалов сбора данных и автоматизация отбора улучшили качество комплектации и упаковки заказов, а также сократили количество расхождений по товарам.

Одним из ключевых результатов проекта стал онлайн-доступ к детальной оперативной и аналитической информации о работе склада. Это позволяет руководству точнее планировать загрузку и контролировать эффективность персонала на основе актуальных данных.

Кроме того, система помогла оптимизировать использование складского пространства, повысить точность учета остатков и движения продукции, а также усилить контроль за отклонениями. Отдельно в компании отмечают автоматизированное пополнение буфера весовых товаров по принципу min/max и под заказы, что снижает риск дефицита продукции, готовой к отбору.

Таким образом, внедрение Axelot WMS позволило Arbuz.kz создать комплексную систему управления складом и повысить точность, прозрачность и гибкость складских процессов.