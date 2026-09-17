Axelot WMS запущена еще в 4 бизнес-направлениях «Технониколь»

Тиражирование Axelot WMS в корпорации «Технониколь» продолжается. Система внедрена на складском комплексе в Воскресенске Московской области, который обслуживает четыре стратегические бизнес-единицы. Общая площадь складов составляет 100 тыс. кв. м, а ассортимент насчитывает 1,6 тыс. товарных позиций. Об этом CNews сообщил представитель Axelot.

«Технониколь» — производитель кровельных и изоляционных материалов.

Корпорация продолжает совершенствовать логистические процессы: система Axelot WMS теперь работает на еще одном складском комплексе в городе Воскресенске Московской области. Комплекс обслуживает четыре стратегические бизнес-единицы: битумные материалы и гранулы, полимерная изоляция, коттеджное и малоэтажное строительство, а также мастики и строительная химия.

Общая площадь складских помещений — 100 тыс. кв. м, ассортимент включает 1,6 тыс. товарных позиций. Каждое подразделение имеет как крытые помещения с системами напольного хранения, так и открытые площадки с уличным хранением.

Axelot WMS автоматизирует приемку продукции из разных источников, размещение, пополнение зон отбора и отгрузку по четырем направлениям. Тиражное решение обеспечивает непрерывность логистических процессов и повышает точность управления запасами.

Накопленный опыт позволил значительно сократить участие проектной команды Axelot: часть подразделений была запущена силами заказчика, а остальные — при очной или удаленной поддержке специалистов Axelot.