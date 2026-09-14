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Paremo модернизировал склад с помощью Axelot WMS

Компания Paremo, производитель и импортер детских товаров, завершила внедрение системы управления складом Axelot WMS. Проект позволил отказаться от бумажной технологии, автоматизировать ключевые складские процессы и обеспечить выполнение требований по маркировке и подготовке заказов для маркетплейсов. Об этом CNews сообщили представители Axelot .

Складской комплекс Paremo площадью 3,5 тыс. кв. м расположен в Московской области. На нем обрабатывается широкий ассортимент продукции — от небольших игровых наборов до крупногабаритной детской мебели. Ранее операции выполнялись с использованием бумажных документов, а задачи между сотрудниками распределялись вручную. Рост объемов поставок и введение обязательной маркировки детских товаров контрольными идентификационными знаками потребовали перехода к автоматизированному управлению складом.

В ходе проекта специалисты Axelot адаптировали WMS к бизнес-процессам заказчика. Система полностью автоматизировала все ключевые операции и обеспечивает прослеживаемость КИЗов и автоматизирует печать этикеток в соответствии с требованиями Wildberries, Ozon и других маркетплейсов.

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Интеграция Axelot WMS с корпоративной информационной системой Paremo выполнена с помощью Datareon Platform.

Результатом проекта стал отказ от «бумажной» технологии и переход к управлению складом в режиме реального времени. Внедрение позволило Paremo стандартизировать процессы подготовки товаров для маркетплейсов и получать аналитические данные о производительности персонала и скорости товарооборота, которые ранее не фиксировались.

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